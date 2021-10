Amnesty International: il mercatino dell’usato per i diritti umani

LECCO – Sabato 16 ottobre, a Lecco presso la Casa sul Pozzo, organizzato dal locale gruppo di Amnesty International, si terrà il secondo mercatino dell’usato a offerta libera, un modo semplice e utile per raccogliere fondi per i diritti umani.

Il Gruppo Italia 211 di Amnesty International nasce a Lecco nel 1995 e da allora si occupa di portare nel territorio le campagne di Amnesty International in difesa dei diritti umani – nel mondo e in Italia – organizzando raccolte firme e diffondendo la cultura del rispetto dei diritti attraverso varie iniziative, dagli incontri pubblici agli interventi nelle scuole ai cineforum al coinvolgimento delle istituzioni ed altro ancora.

L’obiettivo è sempre lo stesso: un mondo in ad cui ogni persona siano garantiti tutti i diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e da altri atti sulla protezione internazionale dei diritti umani.

Per ottenere tutto questo il sostegno, anche economico, è essenziale: per mantenere la propria indipendenza, fondamentale per poter intervenire con l’imparzialità che le è riconosciuta, Amnesty International non accetta finanziamenti pubblici ma si finanzia esclusivamente attraverso le quote associative, le donazioni di sostenitori e le campagne di raccolta fondi.

L’appuntamento è per sabato 16 Ottobre dalle 10.00 alle 17.00 alla Casa sul Pozzo, Corso Bergamo n. 69, a Lecco. L’evento si terrà anche con tempo incerto, svolgendosi all’aperto al riparo di una tettoia. Per l’accesso saranno adottate le misure sanitarie attualmente in vigore.