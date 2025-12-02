Ampliamento orari del Ponte Vecchio, Confcommercio Lecco: “Apprezziamo l’attenzione”

Da domani il Ponte sarà aperto un’ora in più sia in entrata che in uscita, anche i fine settimana

Soddisfatto il direttore Riva: “Abbiamo chiesto un intervento che andasse a limitare i pesanti disagi causati dai diversi cantieri presenti in città”

LECCO – “Accogliamo con favore la decisione del Comune di Lecco di ampliare gli orari di apertura del Ponte Azzone Visconti, aggiungendo anche i fine settimana che solitamente sono chiusi al traffico veicolare”.

Così il direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva all’indomani dell’annuncio del Comune sull’ampliamento degli orari di apertura del Ponte Vecchio per cercare di coadiuvare il traffico, messo a dura prova dai cantieri e dalle imminenti festività.

“Come associazione ci siamo fatti portatori delle istanze dei commercianti e abbiamo chiesto un intervento che andasse a limitare i pesanti disagi causati dai diversi cantieri presenti in città. Apprezziamo in particolare il segnale di attenzione mostrato dall’Amministrazione comunale nel volere ripensare gli orari di transito sul Ponte nel week end, in particolare l’apertura del Ponte Vecchio alla domenica e nei festivi in entrata dalle ore 6 alle ore 15.30 e in uscita dalle ore 16 alle ore 20″.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.

“Siamo consapevoli che i cantieri una volta terminati porteranno un beneficio significativo alla città e procrastinarli significherebbe rimandare questi impatti positivi – è il commento dell’Assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. Tuttavia, alla luce del periodo natalizio e delle proposte di Confcommercio Lecco, il Comune ha analizzato le alternative e definito un piano viabilistico straordinario per ridurre il più possibile i disagi e garantire la migliore accessibilità alle attività commerciali, al centro cittadino e a tutte le persone che per studio o per lavoro si muovono dentro e fuori il capoluogo ogni giorno”.

I lavori in fase di avviamento in viale Costituzione, in questa prima fase e per tutta la durata delle festività, riguarderanno il marciapiede dell’asse viario, senza incidere sulla viabilità dell’arteria stradale. Gli interventi più impattanti, relativi alla rotonda, come da cronoprogramma approvato, saranno realizzati indicativamente nel mese di febbraio 2026.