Ana Lecco. Protezione civile al lavoro per riparare ai danni del maltempo

Interventi a Premana, Pagnona, Vendrogno e Bellano

Lavoro, amicizia e solidarietà per la Protezione Civile dell’Ana di Lecco

LECCO – Quella di sabato scorso, 30 novembre, è stata una giornata di lavoro, amicizia e solidarietà per gli operatori del nucleo di Protezione Civile dell’Ana di Lecco impegnati in vari interventi di manutenzione, in particolar modo a Premana e Pagnona, ma anche a Bellano e Vendrogno.

I volontari sono intervenuti in alcune delle aree colpite dagli eventi alluvionali della scorsa estate. “Ho fatto un sopralluogo nei quattro cantieri di Premana e in quello di Pagnona: è un grande lavoro quello svolto dai nostri Alpini operanti nell’Unità di Protezione Civile Ana di Lecco – commenta Marco Magni, presidente della sezione Ana di Lecco -. Ho ammirato

una imponente organizzazione, ho incontrato circa ottanta uomini sui cantieri che hanno

lavorato per mettere in sicurezza i territori dove siamo intervenuti durante l’ultima

emergenza. Grazie a tutti per essere sempre pronti a lavorare in silenzio, con grande

professionalità: questi sono gli Alpini”.

Contemporaneamente agli interventi in Valsassina si sono svolti vari interventi anche nei territori di Bellano e Vendrogno: le operazioni di messa in sicurezza dell’alveo, con la pulizia dei versanti e il taglio degli alberi caduti nella Valle dei Mulini, dopo le forti piogge dei mesi scorsi. “Un grazie anche ai quindici Alpini operanti nella nostra Protezione Civile e alle

amministrazioni locali che cooperano per la salvaguardia del territorio” conclude il presidente Magni.