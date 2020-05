Anaci: la formazione per gli Amministratori condominiali diventa online

Un centinaio i presenti alle lezioni che si sono tenute online

Il presidente Bandini: “Ruolo Amministratori condominiali: valenza sociale. In questa emergenza tale valore è emerso con chiarezza”

LECCO – È stato inaugurato il Corso di aggiornamento per Amministratori condominiali, promosso da parte di ANACI Lecco.

Un centinaio i presenti alle lezioni, che si sono tenute online per ottemperare alle prescrizioni legate alla gestione dell’emergenza Coronavirus.

Ad aprirlo è stato l’intervento del presidente Marco Bandini, che ha colto l’occasione per riassumere l’attività svolta in questo periodo di restrizioni, a favore dei propri associati e condomini. In particolare sono stati sottolineati i proficui rapporti sviluppati con Prefettura, ATS, Acel Energie, Comune di Lecco e Banca Popolare di Sondrio.

“Se è vero che il ruolo degli Amministratori condominiali ha una valenza sociale, mai come in questa emergenza tale valore è emerso con chiarezza” ha dichiarato, ringraziando tutti i colleghi per lo spirito di abnegazione dimostrato in questi due mesi, non lasciando mai la clientela priva di riferimenti e risposte concrete.