Anas. Nel week-end di Ognissanti traffico in aumento anche sulla SS36

Previsti oltre 25,7 milioni di spostamenti

Domenica pomeriggio traffico per i rientri verso le grandi città

LECCO – “In queste festività caratterizzate da spostamenti di breve e media percorrenza – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare. Ricordiamoci sempre che la sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. Come recita il nostro spot, quando sei alla guida tutto può aspettare”.

Lungo la rete Anas per questo fine settimana è atteso traffico in costante aumento: oggi pomeriggio e sabato mattina per gli spostamenti in crescita dai grandi centri urbani; domenica pomeriggio per i rientri verso le grandi città. Tra gli itinerari interessati anche la SS36 del Lago di Como e dello Spluga.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore domani, sabato 1° novembre, e domenica 2 novembre dalle 9 alle 22.