Le strade erano passate sotto la gestione Anas con un Decreto nell’aprile 2021

Investiti circa 930.000 euro e per la manutenzione (in tratti saltuari) di circa 8 km lungo la “Scenic Route 65 del Passo Agueglio”

ESINO – Anas ha concluso gli interventi di manutenzione programmata per il risanamento delle pavimentazioni ammalorate sulle strade statali 753 “Di Esino” e 754 “Parlasco-Bellano”. I lavori, iniziati lo scorso luglio, hanno interessato la viabilità passata sotto la gestione Anas–St Lombardia lo scorso 28 aprile 2021 con il DPCM “Rientro strade”.

L’importo dei lavori era di circa 930.000 euro e ha riguardato in particolare la realizzazione (in tratti saltuari) di circa 8 km di tappeto di usura. Gli interventi sono stati effettuati in una zona a oltre 1300 metri sul livello del mare ed in particolare sulla statale 753 “Di Esino”, arteria conosciuta anche come la “Scenic Route 65 del Passo Agueglio” per la sua caratteristica di offrire una bellissima vista del Lago di Lecco dal suo punto più alto.