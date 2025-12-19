Anas pronta a gestire l’esodo natalizio. Da oggi fino a lunedì previsti 3,5 milioni di veicoli in viaggio

Anas mobilita 2.800 operatori per monitorare il traffico e garantire viaggi sicuri durante l’esodo natalizio

Picchi di flusso verso le località di montagna

LECCO – In vista dell’aumento dei flussi veicolari previsto per le prossime festività, Anas, società del Gruppo FS, ha mobilitato 2.800 risorse per agevolare la circolazione sulla propria rete stradale e autostradale.

Tra queste, 2.200 unità saranno impegnate direttamente su strada e nelle attività operative, 360 tecnici e 230 operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, garantendo il monitoraggio del traffico e la gestione della viabilità in tempo reale, 24 ore su 24. L’obiettivo è assicurare, durante le festività natalizie, viaggi più sicuri e confortevoli, sia per gli spostamenti brevi e medi sia per quelli a lunga percorrenza.

“Come già avviene durante l’esodo estivo – ha spiegato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme – anche nel periodo delle festività natalizie ci impegniamo a garantire una circolazione più fluida e sicura. Rimane sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio h24 delle squadre Anas, per monitorare la rete stradale e intervenire tempestivamente in caso di condizioni meteorologiche avverse o intense precipitazioni nevose”.

“Da sempre siamo in prima linea, insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle Forze dell’Ordine, per garantire la sicurezza stradale dei cittadini: con maggiore prevenzione e vigilanza in caso di rischio e interventi tempestivi in caso di incidente o altre emergenze”.

“Con il nostro lavoro – ha sottolineato l’AD – vogliamo garantire a chi si mette in viaggio un esodo natalizio sereno, raccomandando sempre un comportamento corretto alla guida, come ricordiamo nelle nostre campagne di sensibilizzazione ‘Guida e basta’“.

Rispetto ai volumi di traffico registrati nelle ultime settimane, per il periodo natalizio si prevede un aumento su tutto il territorio nazionale pari a circa +8% venerdì 19 dicembre, +11% sabato 20, +5% domenica 21 e +6% lunedì 22 dicembre. Ciò corrisponde a circa 3,5 milioni di auto in più, su un totale di oltre 35 milioni di veicoli che utilizzeranno la rete stradale gestita da Anas.

Si prevede che, grazie alla rete di sensori del sistema Panama installati sulle strade e autostrade gestite da Anas, verranno registrati oltre 10,5 milioni di transiti venerdì 19 dicembre, circa 8,5 milioni sabato 20, circa 8 milioni domenica 21 e oltre 9 milioni lunedì 22 dicembre.

Al Nord, verso le località di montagna, si registreranno aumenti superiori al +20% lungo la statale SS38 “dello Stelvio”. Come sempre riduzione del traffico veicolare ci sarà tra Natale e Santo Stefano (-40%), a Capodanno (-35%) e all’Epifania (-30%).

Per quanto riguarda il controesodo, i rientri saranno distribuiti su più giorni, con i flussi più intensi previsti nei fine settimana successivi a Santo Stefano e a Capodanno. Domenica 21, giovedì 25 e venerdì 26 dicembre è prevista la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti dalle ore 9 alle ore 22.

Per informazioni sui cantieri inamovibili, Anas invita i viaggiatori a consultare prima della partenza il sito stradeanas.it. Anas ricorda inoltre: “Quando guidi, Guida e Basta! Evita distrazioni, alcol e droghe per garantire la tua sicurezza e quella degli altri” (guidaebasta.it).

Per una mobilità sempre aggiornata, l’evoluzione del traffico in tempo reale è disponibile su smartphone e tablet tramite l’app gratuita “VAI” di Anas, scaricabile su App Store e Play Store. Il servizio clienti “Pronto Anas” è contattabile al numero verde gratuito 800.841.148.