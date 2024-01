Anas spiazza tutti: riaperta la nuova Lecco-Ballabio

La SS36dir è stata riaperta pochi minuti prima delle 17

Alle 18 un nuovo vertice in Prefettura

LECCO – Al termine della riunione in Prefettura di questa mattina sembrava che la nuova Lecco-Ballabio dovesse restare chiusa anche domani, nel tardo pomeriggio però la strada è stata riaperta.

Una notizia naturalmente positiva per gli automobilisti in questi giorni in coda sulla Sp62 dove il traffico era stato dirottato a causa della chiusura della strada nuova dopo l’incendio che si era verificato lunedì mattina nella galleria del Passo del Lupo.

Il rogo, che fortunatamente non ha causato feriti né coinvolto altri veicoli, era stato domato dai Vigili del Fuoco di Lecco anche con il supporto della pattuglia della Polizia Stradale e dell’Arma dei Carabinieri intervenuti tempestivamente sul posto.

In seguito Anas, ente gestore, aveva disposto la chiusura in entrambe le direzioni della strada al fine di valutare i danni occorsi ai dispositivi di sicurezza della galleria. Come emerso, con l’incendio non si sarebbero verificati problemi di tipo strutturale ma criticità correlate all’impianto di ventilazione, analisi della qualità dell’aria e al sistema elettrico in generale.

Immediata, nella giornata di ieri, la convocazione in Prefettura del Comitato Operativo per la Viabilità che aveva stabilito la chiusura della SS36Dir anche per la giornata di oggi con limitazioni al transito dei mezzi pesanti sulla strada vecchia dalle 6 alle 9 per evitare di gravare sul traffico veicolare già intasato.

Questa mattina, martedì, il Comitato si era nuovamente riunito in Prefettura: dalle prime notizie emerse la strada sarebbe dovuta rimanere chiusa anche nella giornata di domani, mercoledì, ma poco prima delle 17 è arrivata la conferma della riapertura in entrambe le direzioni del tratto di statale. Come fatto sapere da Anas: “L’apertura al traffico in data odierna è stata resa possibile grazie al tempestivo intervento del personale Anas che ha ripristinato in tempi ristretti gli impianti a servizio della galleria, danneggiati dal mezzo incendiato”.

Alle ore 18, come appreso, si terrà comunque una nuova riunione in Prefettura per monitorare la situazione.