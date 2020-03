Anche a Chiuso consegne a domicilio agli anziani. “Non li lasciamo soli”

Nel rione di Chiuso i volontari del comitato consegnano la spesa agli anziani

La testimonianza: “Tanta paura e solitudine negli occhi dei nostri anziani”

LECCO – Sono iniziate anche nel quartiere di Chiuso le consegne di spesa e farmaci agli anziani del rione che ne fanno richiesta. I volontari del Comitato cittadino si occupano del reperimento e della distribuzione di alimenti e quant’altro serva.

“Purtroppo il servizio consegna a domicilio sta entrando nel vivo, questo perché questa sciagurata emergenza non finisce – scrivono dal Comitato – Ma nella drammaticità del momento vorremmo evidenziare forse l’unico aspetto positivo per riscoprire quella meravigliosa grazie che è la solidarietà, quella vera, quella disinteressata che nobilita chi la fa e che chi la riceve”.

E’ quanto racconta anche la testimonianza di una volontaria: “Ho fatto la mia prima spesa a domicilio per conto del Comitato e vorrei condividere con voi. Dopo aver suonato ed essermi fatta riconoscere si è aperta lentamente la porta e davanti a me si è presentata la vista di una signora anziana e minuta, completamente bardata di tutte le protezioni necessarie (guanti e mascherina) ma soprattutto a colpirmi sono stati i suoi occhi impauriti e tristi che dicevano oltre qualsiasi parola”.

“Mi si è stretto il cuore – prosegue – perché ho visto quanto fosse indifesa e angosciata. Questa è la tragedia nella drammaticità della situazione, non possiamo lasciarli soli, non dobbiamo farli sentire abbandonati è nostro dovere non emarginarli. Restiamo umani, restiamo accanto”.