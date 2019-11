Anche a Lecco, il 30 novembre, torna la colletta alimentare

Colletta alimentare in 40 supermercati lecchesi

Nel 2018 raccolte oltre 42 tonnellate di alimenti distribuiti da 25 enti del territorio

LECCO – Anche nel Lecchese, per tutta la giornata di sabato 30 novembre, verrà riproposta la Giornata della Colletta Alimentare, giunta all’edizione numero 23. E’ il gesto con cui la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri indetta da Papa Francesco e resa possibile dal sostegno e dalla collaborazione di Esercito Italiano, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Bersaglieri, Società San Vincenzo De Paoli, Compagnia delle Opere sociali e da altre centinaia di organizzazioni e gruppi operanti a livello locale.

A Lecco e in provincia la raccolta di generi alimentari (in particolare alimenti per l’infanzia, tonno in scatola, riso, olio, legumi, sughi e pelati, biscotti) sarà effettuata in una quarantina di supermercati e ipermercati del territorio, dove saranno all’opera almeno 600 volontari: una cifra stimata per difetto, come hanno dimostrato le edizioni degli anni passati, quando altre decine e decine di lecchesi – in particolare studenti ma non solo – si sono aggregati ai volontari “ufficiali” per dare il proprio contributo anche operativo a questo straordinario gesto collettivo di solidarietà.

Un piccolo, grande dono assolutamente libero che dà sempre frutti inattesi, in particolare per i rapporti di amicizia e le sorprese umane che la Colletta Alimentare dispensa a chi vi partecipa; frutti inattesi anche relativamente alla quantità di prodotti alimentari che i lecchesi – appartenenti alle più diverse etnie, religioni e idee politiche – acquistano a favore dei poveri: l’anno passato è stata raggiunta quota 42.221 Kg, ovvero oltre 42 tonnellate che nel giro di pochi giorni vengono messe a disposizione degli assistiti dagli enti che beneficiano della Colletta.

Nella nostra provincia sono 25, le strutture caritative ed assistenziali interessate, comprendendo numerose Caritas parrocchiali, il Coe-Centro orientamento educativo, la Comunità Il Gabbiano e i Somaschi di Vercurago, l’Opera San Martino e l’Istituto Sacra Famiglia; ancora, la Conferenza San Vincenzo e l’Associazione Anfora, la Chiesa Cristiana Evangelica e l’Opera Don Guanella, la Cooperativa Accoglienza e Lavoro e l’Asvap-Associazione volontari aiuto malati psichici, solo per citarne alcune.

Complessivamente, in Italia, gli assistiti sono oltre un milione e mezzo, di cui quasi 345 mila sono minori, che fanno capo ad oltre 7.500 strutture caritative. Da segnalare che anche quest’anno sarà possibile partecipare alla Colletta facendo la spesa online sulle piattaforme della grande distribuzione che effettuano questo servizio.

“Quello della Colletta – commenta Giovanni Panzeri, referente del Banco Alimentare per la zona di Lecco – continua ad essere un gesto concretissimo e semplice per sostenere la speranza dei poveri, accogliendo così l’invito di Papa Francesco. La risposta positiva dei lecchesi e degli italiani è sempre stata più forte della crisi economica e del malessere sociale: crediamo accadrà la stessa cosa anche quest’anno”.