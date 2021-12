Anche a Lecco il Super Green Pass spinge le nuove vaccinazioni

Triplicato nel lecchese il numero di prime dosi giornaliere del vaccino anti-Covid

Quasi tremila i nuovi vaccinati da metà novembre a oggi. Le terze dosi superano quota 51mila

LECCO – Dopo l’effetto Green Pass, ora anche il Super Green Pass (forse più del suo predecessore) sta dando una nuova scossa alla campagna di vaccinazioni contro il Covid: nell’ultima settimana, infatti, è fortemente incrementato il numero di persone che hanno deciso di sottoporsi per la prima volta a vaccinazione.

Se a metà novembre la media giornaliera delle prime dosi di vaccino si attestava intorno alle 60 somministrazioni, nella scorsa settimana – fa sapere ATS Brianza – il dato si è attestato a circa 200 prime vaccinazioni giornaliere.

Dal 15 novembre scorso sono state effettuate 2.872 vaccinazioni in prima dose. In provincia di Lecco l’adesione al vaccino è stata più alta che in altri territori e con l’abbassamento delle fasce d’età vaccinabili (fino ai 12 anni) si attesa oggi al 91%, mentre l’86,9% ha effettuato almeno una vaccinazione. All’appello mancano ancora 27 mila persone da vaccinare.

Secondo i dati ATS, la percentuale maggiore di vaccinati è attualmente quella dei giovanissimi tra i 12 e i 19 anni (96,5%) seguita da quella dei settantenni (93%) e degli over 80 (92,6%), al quarto posto i ventenni (90,79%) dopo di loro i sessantenni (90,7%) mentre la fascia intermedia si attesta a percentuali tra l’88 e l’89%.

Per quanto riguarda le terze dosi sono ora ben 51.352 quelle somministrate ad altrettanti cittadini in provincia di Lecco, di cui 13 mila circa alle persone con più di ottant’anni, nove mila somministrazione per i settantenni e altrettante per la fascia 60-69 e 50-59 anni. Sono invece 5 mila le vaccinazioni di terza dose ai quarantenni, 2500 ai trentenni e duemila circa ai giovani tra i 20-29 anni.