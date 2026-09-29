Anche a Lecco la Polizia di Stato celebra il patrono San Michele Arcangelo

Consegnate le medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza

Andrea Lotterio, Cappellano della Polizia di Stato, ha celebrato una messa nella chiesa di San Leonardo di Malgrate

LECCO – Si è celebrata oggi, in tutte le province italiane, la festività di San Michele Arcangelo, Patrono della Polizia di Stato. La cerimonia nazionale si è svolta a Milano, nel Duomo e nel Teatro alla Scala, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del Sottosegretario Nicola Molteni, del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani, del Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie Prefetto Carmine Belfiore, del Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, dei Direttori Centrali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e del Questore Bruno Megale.

Nella provincia di Lecco, i festeggiamenti sono iniziati questa mattina in Questura, dove si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie di commiato al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza, alla presenza del Questore Stefania Marrazzo e del Prefetto Paolo Ponta.

L’iniziativa ha rappresentano un momento di riconoscenza verso donne e uomini che hanno servito le istituzioni e la collettività: ai pensionati è stata consegnata una medaglia, simbolo della gratitudine dell’Amministrazione per il lavoro svolto in tanti anni di servizio e un attestato di ringraziamento.

I premiati

Commissario Capo in quiescenza Rosario Torrisi , già Dirigente Ufficio Immigrazione;

, già Dirigente Ufficio Immigrazione; Sostituto Commissario Coordinatore in quiescenza Vincenzo Pasquale , già Vice Dirigente della Squadra Mobile;

, già Vice Dirigente della Squadra Mobile; Ispettore in quiescenza Mario Scinetti , in servizio presso la Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco e Segretario Provinciale del S.I.U.L.P.;

, in servizio presso la Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco e Segretario Provinciale del S.I.U.L.P.; Sovrintendente in quiescenza Claudia Bonini , in servizio presso l’Ufficio Immigrazione;

, in servizio presso l’Ufficio Immigrazione; Sovrintendente in quiescenza Renata Esposito Luzzi , in servizio presso la Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco;

, in servizio presso la Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco; Assistente Capo Coordinatore in quiescenza Franca Carmela Modaffari, in servizio presso la Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco.

La cerimonia è proseguita con la celebrazione di una Santa Messa presieduta da Don Andrea Lotterio, Cappellano della Polizia di Stato, presso la “Chiesa di San Leonardo” di Malgrate, alla presenza, oltre del Prefetto e del Questore, delle Autorità civili e militari della Provincia.

Al termine della cerimonia, il Questore di Lecco Stefania Marrazzo ha voluto ringraziare tutti i presenti per la partecipazione, sottolineando come la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, Grande Guerriero, rappresenti il paradigma dell’azione della Polizia di Stato che deve essere pronta all’ascolto e al dialogo con tutti i cittadini per promuovere ogni forma di prevenzione.