Sabato 26 novembre l’iniziativa della Fondazione Banco Alimentare Onlus

In Italia coinvolti circa 11mila supermercati e oltre 140mila volontari riconoscibili dalla pettorina arancione

LECCO – Sono sempre di più le persone che chiedono aiuto per la spesa o per un pasto rivolgendosi alle circa 7.600 strutture caritative che la Rete Banco Alimentare sostiene in tutta Italia attraverso 21 organizzazioni territoriali. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state 85.000 in più le richieste ricevute che hanno fatto salire a 1.750.000 le persone aiutate.

In Lombardia Banco Alimentare deve rispondere quotidianamente a numerose nuove richieste di assistenza alimentare e ha necessità di un supporto importante di approvvigionamento a seguito della flessione di circa il 15% delle eccedenze recuperate, causata dalle forti tensioni inflazionistiche che si stanno registrando che riducono anche la disponibilità di eccedenze e donazioni di derrate alimentari.

Banco Alimentare fa dunque appello alla solidarietà di tutti, invitando a partecipare alla 26^ Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolgerà sabato 26 novembre. In circa 11.000 supermercati in tutta Italia si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle strutture caritative partner di Banco Alimentare. Oltre 140.000 volontari inviteranno a comprare prodotti a lunga conservazione: verdura in scatola, tonno e carne in scatola, polpa o passata di pomodoro, olio, alimenti per l’infanzia come omogeneizzati o latte in polvere. I volontari indosseranno una pettorina arancione, nuovo colore di riconoscimento presente nel logo Banco Alimentare e che verrà utilizzato anche per i sacchetti forniti per fare la spesa.

In Lombardia sono oltre 40.000 i volontari, presso oltre 1.700 punti vendita, che renderanno possibile questa iniziativa di grande solidarietà: ne beneficeranno più di 220.000 persone in difficoltà attraverso circa 1.140 strutture caritative convenzionate con Banco Alimentare della Lombardia.

“Siamo preoccupati per la situazione che stiamo vedendo nel nostro Paese con sempre più

persone e famiglie che si trovano in povertà assoluta o che rischiano di scivolarci nonostante abbiano un lavoro – afferma Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus –. È fondamentale quindi continuare a sensibilizzare tutti coloro che possono compiere un atto concreto di aiuto. La Colletta Alimentare è un gesto educativo semplice e di carità, che promuoviamo da oltre un quarto di secolo. Partecipare a questa iniziativa significa contrastare l’indifferenza e favorire la condivisione, facendo un gesto concreto a cui tutti siamo invitati. Il gesto di volontariato più partecipato In Italia e la prima esperienza solidale di questo tipo. Ci auguriamo dunque che anche quest’anno la solidarietà sia tanta”.

“Banco Alimentare della Lombardia e le Strutture Caritative partner continuano a registrare un forte bisogno – afferma Dario Boggio Marzet, Presidente di Banco Alimentare della Lombardia – che dopo il periodo della pandemia Covid 19 continua a crescere a causa dell’impatto della guerra in Ucraina e l’aumento dei costi che impatta in modo particolare le famiglie e le persone più deboli. La Colletta Alimentare è un gesto concreto di aiuto, oggi chiediamo a tutti di partecipare perché solo tutti insieme possiamo avere la capacità di contrastare la grave povertà alimentare. Un’esperienza semplice e diretta che unisce ed arricchisce le persone attraverso la gioia della condivisione e del dono, e che porta un segno di pace in questo momento difficile”.

Nel 2021 grazie alla Colletta Alimentare sono state raccolte 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti (1 pasto equivalente corrisponde a un mix di 500 grammi di alimenti in base ai LARN, i Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana) per un controvalore economico di oltre 25 milioni di euro. Nel 2021 in Lombardia sono state raccolte 1.759 tonnellate di alimenti pari a 3,5 milioni di pasti. Dal 26 novembre 2022 la Colletta Alimentare proseguirà anche online. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.colletta.bancoalimentare.it.