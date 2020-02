Promessi Sposi sul Canal Grande, il Gruppo Manzoniano Lucie al Carnevale di Venezia

I Promessi Sposi solcano il Canal Grande

Vogatrici e vogatori lecchesi alla “Festa veneziana sull’acqua”

LECCO – Le immagini del spettacolo andato in scena domenica scorsa sul Canal Grande di Venezia per la sfilata che inaugura il Carnevale più affascinante del mondo, al quale ha partecipato anche il “nostro” Gruppo Manzoniano Lucie, invitato dalla Canottieri Cannaregio. Lecco era rappresentato da 15 vogatrici e vogatori in costumi raffiguranti i personaggi de “I Promessi Sposi”.

Si tratta della seconda partecipazione per il gruppo alla “Festa veneziana sull’acqua”, insieme a numerosissime imbarcazioni a remi, che hanno solcato la laguna veneziana con vogatrici e vogatori in costume carnevalesco.