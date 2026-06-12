Anche il gruppo scout AGESCI Lecco 3, sabato, partecipa al Lecco Pride

Nel 2022 la prima storica adesione al Lecco Pride fu accolta da accese polemiche

“Oggi l’AGESCI ha approvato nel suo Consiglio Generale un documento che sancisce l’apertura ufficiale alla comunità LGBTQI+”

LECCO – Il gruppo scout AGESCI Lecco 3 annuncia ufficialmente la propria adesione e partecipazione al Lecco Pride di sabato 13 giugno. Per il quinto anno consecutivo i capi del gruppo scenderanno in piazza con i propri fazzolettoni, rinnovando un impegno nato per promuovere una città sempre più inclusiva, accogliente e attenta ai diritti di ogni persona.

“Invitiamo tutte le famiglie del nostro gruppo e tutta la cittadinanza a unirsi a questo momento di festa e di condivisione civile. La presenza del Lecco 3 al Pride di quest’anno assume un significato ancora più profondo alla luce della recente e storica svolta che ha coinvolto l’intera associazione a livello nazionale. L’AGESCI ha infatti approvato nel suo Consiglio Generale un documento di fondamentale importanza che sancisce l’apertura ufficiale alla comunità LGBTQI+, stabilendo che l’orientamento sessuale non può essere un criterio di discriminazione o di esclusione per i capi scout. Con questo passo l’AGESCI si dimostra pioniera all’interno del mondo associazionistico cattolico italiano, traducendo in una posizione ufficiale un lungo percorso di ascolto, confronto e crescita pedagogica. Questo traguardo nazionale bussa direttamente alla porta della nostra storia locale”.

Il percorso del gruppo scout Lecco 3 si è rivelato coerente e precursore rispetto all’iter intrapreso dall’associazione nazionale: “Ricordiamo bene come nel 2022 la nostra prima storica adesione al Lecco Pride fu accolta da accese polemiche e tensioni. Nonostante le forti pressioni, ma anche grazie a tanto affetto, la nostra comunità capi scelse di rimanere salda nei propri valori educativi, convinta che il Vangelo e il metodo scout chiamino prima di tutto all’accoglienza e al rispetto della dignità di ogni individuo”.

In merito a questo storico traguardo, Pietro Radaelli e Marta Greppi, capi gruppo del Lecco 3, esprimono grande soddisfazione: “Quando abbiamo deciso di partecipare al Pride nel 2022 sapevamo che l’educazione scout non può prescindere dall’inclusione e dal coraggio delle proprie azioni. Vedere oggi l’AGESCI nazionale assumere questa posizione ufficiale e coraggiosa nel mondo cattolico ripaga di ogni difficoltà vissuta allora e dimostra che le battaglie territoriali, se animate da motivazioni pedagogiche e profonda lealtà ai ragazzi, sanno generare un cambiamento reale, motivo per cui sabato sfileremo ancora a Lecco con la consapevolezza che ogni passo fatto allora è servito a costruire una strada comune e più giusta”.

L’evoluzione odierna dimostra l’importanza e il valore dello scoutismo lecchese in questa battaglia di civiltà. Quella scelta coraggiosa del 2022 ha contribuito a tracciare una strada e a dimostrare che il cambiamento è possibile attraverso la testimonianza e il dialogo pacifico: “Sabato 13 giugno sfileremo con l’orgoglio di chi ha saputo guardare avanti, grati per i passi compiuti insieme a tutta l’AGESCI verso una Chiesa e una società capaci di accogliere tutte e tutti, nessuno escluso”.