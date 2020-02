Anche il Politecnico avvia l’insegnamento ‘a distanza’ per alcuni corsi

Il semestre parte comunque al Politecnico ma con lezioni ‘a distanza’

Per la sede lecchese interessato un solo corso al momento

LECCO / MILANO – ”Tutti noi siamo convinti del valore della didattica in presenza, per la qualità e la fruibilità dei contenuti, nonché del valore della classe come luogo di aggregazione culturale e sociale. Purtroppo, la presente crisi legata al contagio del Covid_19 ha imposto in questi giorni alle università la sospensione delle sole attività formative. Riteniamo però indispensabile, per i nostri studenti, l’avvio del semestre per ridurre gli impatti che questo periodo avrà su di loro, sul personale del Politecnico e sulla società tutta nei mesi in cui la crisi sarà rientrata. Abbiamo quindi deciso di avviare il semestre in modalità a distanza”.

Inizia così la lettera che Ferruccio Testa, rettore del Politecnico di Milano, ha rivolto agli studenti e al personale docente annunciando la partenza di alcuni corsi di studi dalla prossima settimana, pur con modalità inedite.

“Si tratta di uno sforzo organizzativo imponente – ha proseguito il rettore – che ha coinvolto tutto il personale docente, tecnico e amministrativo dell’Ateneo, che ringrazio di cuore per la disponibilità e la professionalità dimostrata. In pochi giorni abbiamo avviato una prima fase in cui saranno attivati dieci corsi di studio che coinvolgeranno già da lunedì 2 marzo oltre 2000 studenti e 120 docenti che verranno informati con precisione sugli strumenti e le modalità”.

Per la sede di Lecco, l’insegnamento a distanza interessa il corso di studi Building and Architectural Engineering (Msc).

“Tutti i rimanenti insegnamenti – conclude il rettore – verranno avviati nella successiva settimana, eccetto quelli che prevedono l’utilizzo di un laboratorio di Ateneo. Nella prima fase saranno presenti inevitabili disservizi e disagi, per i quali già ci scusiamo. Certi della vostra collaborazione e comprensione, auguro a tutti un buon inizio di semestre”.

I corsi di studio che partiranno dal 2 marzo in modalità a distanza sono: