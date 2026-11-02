Anche la Polizia di Stato rende omaggio ai Caduti, la cerimonia in Questura

Nella mattinata la deposizione di una corona di alloro

Don Andrea Lotterio ha guidato un momento di preghiera

LECCO – Nella mattinata di oggi, in occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti del 2 novembre, nel piazzale della Questura, il Questore della Provincia di Lecco Stefania Marrazzo ha reso omaggio ai Caduti della Polizia di Stato con la deposizione di una corona d’alloro, alla presenza del Prefetto di Lecco Paolo Ponta, dei rappresentanti provinciali ANPS, di una rappresentanza dei Funzionari e del personale in servizio della Questura, della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria.

Alla deposizione della corona era presente anche don Andrea Lotterio, Cappellano della Polizia di Stato, che ha successivamente guidato un momento di preghiera presso la sala riunioni della Questura, in un clima di raccoglimento e profonda partecipazione. L’iniziativa ha rappresentato un momento significativo per rinnovare il ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del dovere, testimoniando con il loro impegno e il loro sacrificio i valori di servizio, dedizione e fedeltà alle istituzioni.