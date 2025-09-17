Anche Lecco aderisce allo sciopero della fame per Gaza

L’iniziativa promossa dal Comitato lecchese per la pace e la cooperazione tra i Popoli

LECCO – Il Comune di Lecco aderisce all’iniziativa “Lecco ha fame di pace, sciopero della fame a staffetta per la pace a Gaza”, promossa Comitato lecchese per la pace e la cooperazione tra i Popoli, per chiedere al governo italiano di adottare un embargo sull’esportazione di armi e tecnologie militari verso Israele, di esercitare pressione politica e diplomatica sul governo israeliano affinché venga garantito l’accesso degli aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza e di adoperarsi per un percorso che porti al cessate il fuoco.

L’iniziativa prevede uno sciopero della fame che coinvolga, a turno, il venerdì di ogni settimana, amministrazioni comunali e associazioni del territorio. Lecco aderisce allo sciopero della fame nella giornata di venerdì 26 settembre.

