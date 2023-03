Anche Lecco la “vibrAzione” del flashmob globale del 21 marzo

Oggi il momento clou del “Re-Birth Week”, festa dei Quartieri del Terzo Paradiso

L’arte come motore di giustizia, pace e benessere. L’abbraccio come modello di connessione tra gli abitanti del pianeta

LECCO – Anche a Lecco, stamattina, ha partecipato al Flashmob Globale del 21 marzo. L’evento odierno era anche il momento clou del “Re-Birth Week”, festa dei Quartieri del Terzo Paradiso di Lecco in programma dal 17 al 29 marzo. La città ha risposto alla chiamata all’azione di Michelangelo Pistoletto: “unirsi mano nella mano” il 21 marzo 2023, tracciando un’unica linea virtuale intorno al nostro pianeta.

L’iniziativa, che mira a una partecipazione globale, è contro tutte le mostruosità create dall’uomo. Un evento planetario da condividere sui social, da riprendere e inserire in un sito contraddistinto da una mappa del mondo: www.21march23.net.

Nell’anno 2012, in risposta alla credenza popolare che il 21 dicembre sarebbe stato l’ultimo giorno della terra attribuendone la “colpa” ai Maya e al loro calendario, Michelangelo Pistoletto istituì una call for Artist che le contrapponeva un messaggio di rinascita e rigenerazione responsabile della nostra società. Nasceva così, il 21.12.2012, il Rebirth-day, il giorno della rinascita, una festa collettiva che unì tutto il mondo. Tra gli eventi, molto significativo il cordone umano da Torino a Susa, quando 50.000 persone tenendosi per mano colmarono la distanza di 54 km tra le due località alle 12 e 21 del 21-12-2012.

Anche la nostra città stamattina ha partecipato all’evento planetario che verrà condiviso tramite i social, da riprendere e inserire sulla mappa globale che questo stesso sito presenterà. Un video-documentario raccoglierà senza soluzione di continuità tutti i contributi ricevuti: una chilometrica opera digitale intorno al nostro pianeta. In particolare a Lecco si è svolta la performance musicale diffusa e partecipativa curata da Stefano Fumagalli oltre a improvvisazioni musicali. In piazza Garibaldi si è svolta la performance con la partecipazione dell’orchestra della scuola Stoppani.