Anche lega del Fantacalcio Barrock Galbiate in campo contro il Coronavirus

GALBIATE – Anche la lega del Fantacalcio Barrock Galbiate ha deciso di condividere l’iniziativa che in tanti stanno seguendo: “Stoppare la competizione e dare in beneficenza tutto il montepremi finale destinato a cena e festa di fine anno”.

“Premessa. Sono più per la beneficenza fatta sottovoce che quella spiattellata però, dopo averci pensato, ho deciso che questa volta farò un’eccezione. Inizialmente per un motivo: non è una donazione individuale, principalmente perché è vero che ormai i social son pieni di “merda” ma hanno sempre quel grande potere della visibilità.

Ed è proprio sfogliando FB che ho trovato la notizia di questa “lega del Fantacalcio che ha deciso di stoppare la competizione e dare in beneficenza tutto il montepremi finale destinato a cena e festa di fine anno”… cazzo non ci avevo pensato!

Il resto si è svolto in 5 minuti, il tempo di far la proposta alla mia lega e il tempo che loro rispondessero… ovviamente SI! Ecco, la speranza è che qualcuno come me leggendo questo post possa dire “cazzo non ci avevo pensato!”

Matteo Spreafico, Roberto Longhi, Diego Guarino, Franco Balestrieri, Gino Pittore, Luca Palanghi, Oscar Andreotti, Marco Fumagalli.

Barrock Galbiate

