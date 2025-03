Anche nei cieli sopra Lecco la strana spirale luminosa del Falcon 9

In tanti hanno notato la luce azzurra nella serata di lunedì

Il fenomeno è stato prodotto dai motori del razzo

LECCO – Anche a Lecco, nella serata di lunedì, in tanti hanno notato una strana spirale luminosa nel cielo. Il fenomeno è legato al razzo Falcon 9 di SpaceX partito alle 18.48, ora italiana, da Cape Canaveral in Florida (USA) per portare in orbita un satellite militare.

La particolare scia luminosa azzurra è stata prodotta dai motori che sono stati accesi, come da protocollo, per rientrare in modo controllato nell’atmosfera, proprio mentre il razzo si trovava sopra l’Europa. Particolari condizioni di luce hanno reso visibili i gas emessi ad alta quota.

(Ringraziamo Matteo Ratti per la fotografia)