Anche Plastic Free alla Camminata Manzoniana: insieme per prendersi cura del territorio

I volontari saranno presenti lungo il percorso per raccogliere i rifiuti incontrati durante la camminata

Alla partenza la Polisportiva Monte Marenzo – Area Sociale premierà questo impegno con una targa

LECCO – In occasione della 53^ edizione della Camminata Manzoniana in favore di Telethon, domenica 11 ottobre, i volontari di Plastic Free Lecco saranno presenti lungo il percorso per raccogliere i rifiuti incontrati durante la camminata. La partenza è prevista dalle Meridiane di Lecco, dalle ore 8.30 alle 9.30. Un gesto semplice e concreto, ma dal forte valore simbolico: “Camminare insieme significa anche prendersi cura dei luoghi che attraversiamo”.

Il percorso porterà i partecipanti alla scoperta dei luoghi legati a I Promessi Sposi: da Villa Manzoni e Piazza Manzoni, con il monumento dedicato allo scrittore, al Ponte Azzone Visconti, fino al rione di Pescarenico, antico borgo di pescatori legato alla figura di Fra’ Cristoforo. La camminata attraverserà inoltre Piazza Era, Acquate e Olate, tra i luoghi della tradizione manzoniana legati a Lucia e a Don Abbondio.

La partecipazione di Plastic Free va quindi oltre il semplice piacere di camminare. Sarà un’occasione per richiamare l’attenzione sul problema dell’inquinamento da plastica, soprattutto quella monouso, e per promuovere comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente.

L’11 ottobre sarà così una giornata dedicata alla scoperta del territorio manzoniano, ma anche alla celebrazione del 135° anniversario del monumento ad Alessandro Manzoni. In questa occasione, la Polisportiva Monte Marenzo – Area Sociale, presso le Meridiane, consegnerà una targa di riconoscimento al gruppo Plastic Free Lecco e dintorni, per l’impegno nella sensibilizzazione ambientale, nelle scuole e per la collaborazione con le istituzioni locali.

“Un riconoscimento che vuole sottolineare il valore del volontariato e di chi, ogni giorno, si impegna concretamente per rendere più puliti e rispettati i nostri territori. Un invito a tutti i partecipanti: al momento dell’iscrizione, nel modulo, scrivete ‘Plastic Free’. Sarà un modo semplice per sostenere e far conoscere questa importante realtà e permettere di contare quanti avranno scelto di camminare anche per l’ambiente”.