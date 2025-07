Ancora donazioni per i pazienti di oncologia dell’ospedale di Lecco

Un gesto di cuore da un’anonima signora di Calolzio che ha regalato effetti personali per i pazienti

Angelo Fontana, Pol. Monte Marenzo area sociale: “Un sentito ringraziamento per la generosità”

LECCO – La donazione, ancora una volta, proviene da una signora di Calolziocorte che desidera rimanere anonima, ma alla quale va la profonda gratitudine del personale e dei pazienti ricoverati nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Lecco. Tutti i materiali donati sono preziosi e vengono utilizzati per sostenere le persone ricoverate che si trovano sole, o con familiari lontani, senza un supporto diretto nella gestione della biancheria e dell’igiene personale.

La coordinatrice infermieristica, Elena Rusconi, ha sottolineato, ancora una volta, quanto sia fondamentale per ogni paziente poter mantenere la propria dignità, sentendosi accolto e rispettato come se fosse a casa propria. Per questo, le donazioni rappresentano un supporto essenziale.

Un legame profondo mantenuto vivo dall’instancabile Angelo Fontana, responsabile dell’area sociale della Polisportiva di Monte Marenzo, che fa da ponte tra il progetto “Solidarietà in corsia” e i donatori: “Sono più che felice e profondamente riconoscente. Ringrazio di cuore tutto il personale del reparto per la loro professionalità umana, che per noi è motivo di grande conforto e segno dell’autentico valore di chi opera ogni giorno con dedizione in questo contesto. Colgo infine l’occasione per rivolgere un ringraziamento speciale al direttore del reparto, dottor Antonio Ardizzoia“.