Ancora guasti ai treni: anche oggi una nuova giornata di disagi per i pendolari

Tra Sondrio e Lecco ancora strascichi per il guasto avvenuto ieri, lunedì
In mattinata un guasto a un treno lungo la linea Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi ha causato cancellazioni e rallentamenti
LECCO – Ancora disagi oggi (martedì 4 novembre) per i pendolari che viaggiano sulla linea ferroviaria Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi e sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano.
Nel primo caso (linea Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi) Trenord avvisa i viaggiatori che, a causa di un guasto a un altro treno che ha rallentato la circolazione, non partiranno i seguenti treni:
- 24824 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:52 – LECCO 08:54)
- 24833 (LECCO 09:06 – MILANO PORTA GARIBALDI 10:08)
Nel secondo caso (linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano) invece, a causa di un guasto agli impianti di circolazione che si è verificato nella giornata di lunedì 3 novembre, i seguenti treni oggi, 4 novembre, subiscono delle variazioni:
Treno cancellato:
- 10290 (SONDRIO 05:20 – TIRANO 05:55)
Treno con variazioni:
- 2815 (TIRANO 06:12 – MILANO CENTRALE 08:40) parte da COLICO
Effettuati con autobus sostitutivo:
- 10315 (SONDRIO 06:51 – LECCO 08:45)
- 10319 (SONDRIO 08:47 – LECCO 10:45)
- 10331 (SONDRIO 14:47 – LECCO 16:45)
- 10316 (LECCO 09:15 – SONDRIO 11:10)
- 10322 (LECCO 12:15 – SONDRIO 14:10)
Il viaggio potrà avere una durata maggiore, in relazione al traffico stradale.