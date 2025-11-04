Ancora guasti ai treni: anche oggi una nuova giornata di disagi per i pendolari

Di
-
Tempo di lettura: < 1 minuti
Treni Treno Stazione Lecco
foto archivio

Tra Sondrio e Lecco ancora strascichi per il guasto avvenuto ieri, lunedì

In mattinata un guasto a un treno lungo la linea Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi ha causato cancellazioni e rallentamenti

LECCO – Ancora disagi oggi (martedì 4 novembre) per i pendolari che viaggiano sulla linea ferroviaria Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi e sulla linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano.

Nel primo caso (linea Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi) Trenord avvisa i viaggiatori che, a causa di un guasto a un altro treno che ha rallentato la circolazione, non partiranno i seguenti treni:

  • 24824 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:52 – LECCO 08:54)
  • 24833 (LECCO 09:06 – MILANO PORTA GARIBALDI 10:08)

Nel secondo caso (linea Tirano-Sondrio-Lecco-Milano) invece, a causa di un guasto agli impianti di circolazione che si è verificato nella giornata di lunedì 3 novembre, i seguenti treni oggi, 4 novembre, subiscono delle variazioni:

Treno cancellato:

  • 10290 (SONDRIO 05:20 – TIRANO 05:55)

Treno con variazioni:

  • 2815 (TIRANO 06:12 – MILANO CENTRALE 08:40) parte da COLICO

Effettuati con autobus sostitutivo:

  • 10315 (SONDRIO 06:51 – LECCO 08:45)
  • 10319 (SONDRIO 08:47 – LECCO 10:45)
  • 10331 (SONDRIO 14:47 – LECCO 16:45)
  • 10316 (LECCO 09:15 – SONDRIO 11:10)
  • 10322 (LECCO 12:15 – SONDRIO 14:10)

Il viaggio potrà avere una durata maggiore, in relazione al traffico stradale.

 