Ancora parabrezza rotti sulla SS36, nuovi asfalti a breve

Ancora vetri rotti per i sassolini lanciati dalle altre auto

Asfalti rovinati e buche sulla SS36, a breve l’intervento di Anas

LECCO – I lavori per i nuovi asfalti dovrebbero cominciare appena le temperature lo consentiranno, verosimilmente per il mese di marzo. Intanto Anas ha fatto sapere che dovrebbe sistemare con interventi tampone i tratti di strada più ammalorati che non possono attendere oltre. Intanto, però, si susseguono le segnalazioni degli automobilisti vittime dei sassi scagliati dal passaggio di altre auto.

Due i casi di automobilisti lecchesi giunti alla nostra redazione nelle ultime ore: il primo risale a sabato 25 gennaio quando un automobilista, in viaggio verso Milano, giunto all’altezza di Carate è stato colpito da un pezzettino di asfalto proprio mentre l’auto che lo precedeva transitava in una buca. Fortunatamente non è successo nulla di grave e se l’è cavata con il parabrezza scheggiato. Stesso copione qualche giorno dopo, sabato scorso, a un altro lecchese che viaggiava sulla Statale 36 nei pressi di Costa Masnaga.

“E’ vero che Anas ha detto che interverrà a breve, ma perché ogni volta bisogna attendere che un problema diventi un’emergenza prima di intervenire? – si chiede uno dei due automobilisti -. Una strada come la SS36 credo debba essere mantenuta in condizioni buone e non presentare tratti pericolosi, invece si interviene dopo la denuncia di una serie di episodi che hanno creato danni. Su quella strada ci passano anche parecchie motociclette, è giusto rischiare ogni giorno la vita per qualche chilometro d’asfalto che non viene rifatto?”

I lavori tra Monza e Lecco, per un importo totale di circa 8 milioni di euro, stati programmati e verranno effettuati probabilmente nel mese di marzo.