Anna Forlin madrina alla finale nazionale di “Un Volto X Fotomodella”

La modella lecchese, vincitrice dell’edizione 2022, ha fatto anche parte della giuria

Incoronata Miss 2023 è stata Angelica Pedaci, 16 anni di Taranto

PISA – La lecchese Anna Forlin è stata protagonista alla Finale Nazionale del Concorso di bellezza e moda “Un Volto X Fotomodella” che si è svolto il 7, 8 e 9 settembre a Pisa.

Anna, vincitrice del concorso nell’edizione 2022, quest’anno è stata scelta per far parte della giuria e come Madrina del Concorso, incoronando la nuova Miss 2023: Angelica Pedaci, 16 anni di Taranto.

“Ritornare in quel di Pisa, è stato molto emozionante è gratificante – fa sapere Anna – per questo ringrazio il Patron Dino Civale e l’agente della Toscana Michele Ammannati. Sono tornata in veste di giudice e come Madrina ed è stata una piacevole sorpresa. E’ stato un onore far parte della giuria, ma anche una grande reponsabilità”. Per Anna, il ruolo di Madrina è stato riconfermato anche per l’edizione 2024.

Al concorso di quest’anno ha partecipato un’altra lecchese, Giulia Colombo, residente a Ello, la quale ha vinto la fascia di Miss Stampa. Mentre tra i giurati presente il fotografo di Moda, nonché fotografo ufficiale del concorso “Un Volto X Fotomodella”, Silvio Maiolo di Casatenovo.

Guardando ai prossimi impegni Anna ha in cantiene molti progetti, il primo in calendario l’edizione 2023 della Milano Fashion Week a Palazzo Bovara, che si svolgerà il 23 e 24 Settembre, dove sarà protagonista con altre colleghe.