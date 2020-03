Annoiati a casa? Divertitevi su Facebook con il QuarantQuiz di Cine

Stasera alle 19 la sfida dedicata alla città di Lecco

Gianluca “Cine” Corti: “L’idea è nata con l’obiettivo di far trascorrere mezz’oretta di divertimento durante questo periodo di quarantena”.

LECCO – Annoiati a casa durante la quarantena? Avete bisogno di mezz’ora di svago e di due risate? Partecipate al QuarantQuiz!

L’idea è di Cine, al secolo Gianluca Corti, professionista nell’ambito dell’informatica, appassionato di sport in generale su tutti basket e corsa in montagna, speaker (sua la Cinesportevents) nonché consigliere comunale a Lecco.

Durante questo periodo di quarantena ecco l’idea di sfruttare Facebook per organizzare un quiz, aprendolo ad amici e conoscenti chiamati a sfidarsi su un argomento.

“L’idea è nata durante queste giornate di quarantena – spiega Cine – Ho pensato a come coinvolgere un po’ di gente per stare in compagnia divertendosi un po’ al di là dei soliti messaggi e delle solite chat. Così ho dato vita al QuarantQuiz in memoria di questo periodo di quarantena con l’unico obiettivo di regalare mezz’ora di svago e divertimento a tutti coloro che si trovano costretti a casa”.

Un appuntamento che è già giunto alla sua settima puntata: “Stasera alle 19 andrà in online la settima sfida che avrà come argomento Lecco – spiega Cine – Nelle precedenti gli argomenti sono stati: serie tv, sport, geografia, attualità, musica e cartoni animati. Stasera Lecco e nei prossimi i concorrenti saranno chiamati a sfidarsi su scienze, fatti di cronaca, pubblicità e religioni nel Mondo.

Tre gli appuntamenti settimanali con il QuarantQuiz: martedì, giovedì e sabato. “Probabilmente domani, domenica, daremo vita ad una puntata speciale alle ore 21. ma la conferma verrà data nella diretta di questa sera”, conclude Cine.

COME SI GIOCA

Basta accedere, pochi minuti prima dell’inizio della sfida, alla pagina Facebook QuarantQuiz (https://www.facebook.com/QuarantQuiz-102911908019248/) mettere “Mi Piace” e attendere che inizi la diretta.

Per rispondere alle domande basta postare la propria risposta.

REGOLAMENTO

Vince chi risponde per primo alle domande.

Per rispondere basta commentare.

Le domande sono 15 e valgono da 1 a 3 punti a seconda della difficoltà; mentre le domande 5, 10 e 15 sono domande speciali e valgono ben 5 punti.

Vince che fa più punti.

“Il notaio è mia figlia Carola – spiega Cine sorridendo – è lei che controlla la cronologia delle risposte e assegna i punti. Il premio è la gloria di vincere il QuarantQuiz e nulla più, con l’auspicio di passare mezz’ora di divertimento in compagnia… ma ognuno a casa sua”.