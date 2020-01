Anonimo ‘Babbo Natale’ di Lecco trova la letterina regala gioia a un bimbo

Dono inatteso per il piccolo Omar di Erba, un regalo da “Babbo Natale”

La sua letterina, in volo con un palloncino, è stata trovata da un lecchese che ha deciso di esaudire il desidero del bimbo

ERBA / LECCO – Un regalo inatteso, un bellissimo gesto che ha reso indimenticabile il Natale di un bimbo di Erba e della sua famiglia: che sorpresa per il piccolo Omar, per papà Roberto Masiero e mamma Alessandra, ricevere quel pacco arrivato direttamente da ‘Babbo Natale’ come scritto nella lettera di accompagnamento trovata insieme al dono.

“Il 28 dicembre un corriere ha suonato alla porta consegnandoci un pacco arrivato con Poste Italiane e indirizzato a nostro figlio” racconta papà Roberto. Il bimbo, 5 anni, a inizio dicembre aveva partecipato al lancio di palloncini organizzato a Eupilio in occasione della Festa dell’Immacolata e come tanti altri bimbi aveva scritto la sua letterina destinata a Babbo Natale, esprimendo un piccolo desiderio da ricevere sotto l’albero.

Dopo aver preso il volo, il palloncino è arrivato alla giusta destinazione; non il Polo Nord, perché la casa del generoso Babbo Natale è molto più vicina:

“Ciao piccolo Omar – si legge nella lettera recapitata a casa Masiero – il mio elfo ha trovato la tua letterina a Campo de Boi, località montana in provincia di Lecco. Mi scuso per il ritardo, ma tra i boschi, i prati e gli animali ha impiegato più del dovuto prima di recapitarmi il tuo pensiero. Oltre al regalo ti invio tanta gioia e serenità. E continua a sognare… il tuo Babbo Natale”.

Nel pacco c’era proprio il regalo chiesto da Omar, le macchinine di una nota marca di giocattoli. Nessuna firma dell’anonimo Santa Claus, solo un indirizzo (via Belvedere, Lecco).

“Abbiamo provato a risalire al nome del mittente per ringraziarlo direttamente – spiega papà Roberto – tramite google map e l’elenco telefonico ma senza riuscirvi. Allora affidiamo a questo articolo il nostro più lieto ‘grazie’ a questa persona per il suo bellissimo gesto nei confronti di nostro figlio”.