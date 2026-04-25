Anpi Lecco, nuova targa in via Pascoli per ricordare il 28 aprile 1945

Il 28 aprile si terrà il tradizionale corteo Anpi

“Il nostro intento è ricordare rigorosamente i fatti accaduti”

LECCO – Una nuova targa storica è stata collocata dall’Anpi di Lecco in via Pascoli, sul muro dello stadio che il 28 aprile 1945 fu teatro della fucilazione di 16 tra ufficiali e sottufficiali delle Brigate Nere, colpevoli di aver violato la bandiera bianca che avevano esposto in segno di resa.

L’iniziativa, presa dopo aver sentito l’amministrazione comunale, vuole avere un valore di carattere storico. Dai vertici dell’associazione partigiani italiani di Lecco spiegano: ” Il nostro intento non è quello di esaltare le condanne a morte, ma ricordare rigorosamente i fatti accaduti, perché la verità storica è base necessaria per ogni giudizio. Giudizio che tiene contemporaneamente presenti sia le condizioni estreme di quei giorni, sia il nuovo contesto istituzionale in cui oggi viviamo. La nostra Costituzione, frutto della Resistenza, ha abolito la pena di morte e introdotto principi di civiltà giuridica che l’Anpi orgogliosamente difende”.

Principi che verranno ribaditi durante la manifestazione che si terrà il 28 aprile con partenza alle 17 dal parco 7 Marzo, in corso Matteotti.