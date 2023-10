ANPI Lecco sale ai Piani d’Erna per ricordare il rastrellamento partigiano

Domenica 15 ottobre commemorato l’80esimo anniversario della ‘Battaglia d’Erna’

Dopo la salita, cerimonia istituzionale, conversazione con Alberto Benini, pranzo e musica

LECCO – In occasione dell’80° anniversario della ‘Battaglia d’Erna’, ANPI Lecco organizza la salita ai Piani d’Erna nella giornata di domenica 15 ottobre, per ricordare uno dei primi episodi di opposizione armata all’invasore tedesco in Lombardia.

Il 17 ottobre 1943 i tedeschi che occupavano Lecco e la Valsassina diedero inizio a un rastrellamento dando fuoco a case, baite, fienili e rifugi situati alle pendici del Resegone. Tentarono di contrastarli i partigiani della formazione ‘Carlo Pisacane’, una delle prime bande a nascere in Lombardia. Diversi scontri armati si svilupparono intorno alla Capanna Stoppani. La resistenza durò fino al 20 ottobre, quando i partigiani si dispersero tra Valsassina e valli bergamasche, continuando la resistenza.

Al momento di rievocazione presenzieranno i rappresentanti di Comune e Provincia. Il programma di giornata prevede alle ore 8.30 salita a piedi con ritrovo sul piazzale della funivia dei Piani d’Erna. Per chi sceglierà di non camminare, possibilità di salire in funivia alle ore 10.30. Cerimonia istituzionale alle ore 11.00 e, a seguire, conversazione con il ricercatore storico Alberto Benini “Gli antifascisti sulle montagne: qualche appunto per una storia ancora da scrivere”. Pranzo presso il Rifugio Marchett e nel pomeriggio musica con l’Orchestrina Majakowskij al completo.

Ad anticipare la manifestazione di domenica, la serata di sabato 14 ottobre al Circolo Libero Pensiero (frazione di Rancio a Lecco) con polenta resistente alle ore 20.00 e alle ore 21.30 Reading ‘Quadri Partigiani’ di Michele Piatti e sempre la partecipazione dell’Orchestrina Majakowskij. Info e prenotazioni circololiberopensiero@gmail.com.