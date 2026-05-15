Anteas Lecco porta l’ortoterapia nelle RSA: al via il progetto dedicato agli anziani

Il percorso partirà il 13 maggio alla Rsa Borsieri di Lecco con incontri di giardinaggio e attività pratiche

L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione Comunitaria Lecchese, punta a contrastare isolamento e depressione attraverso la cura di piante e fiori

LECCO – Prendersi cura di piante e fiori come strumento di benessere psicofisico, socializzazione e contrasto all’isolamento. È questo l’obiettivo del nuovo “Progetto di Ortoterapia” promosso da Anteas Lecco nelle RSA del territorio lecchese.

L’iniziativa prenderà il via il 13 maggio alla RSA Borsieri con cinque sessioni settimanali fino al 10 giugno e sarà successivamente estesa anche ad altre strutture residenziali per anziani del territorio.

Il progetto nasce con l’intento di offrire agli ospiti delle RSA momenti di coinvolgimento attivo attraverso attività di giardinaggio e cura del verde. “L’ortoterapia per anziani non è solo un’attività ricreativa, ma una vera e propria terapia naturale che coinvolge il corpo e la mente”, spiegano i promotori. Una disciplina che utilizza il giardinaggio “per migliorare il benessere generale e favorire la socializzazione”.

Nel corso del programma, realizzato con la collaborazione di esperti del settore, sono previsti momenti teorici dedicati alle basi del giardinaggio, al ciclo di vita delle piante e alla loro messa a dimora, insieme ad attività pratiche individuali e di gruppo.

Secondo Anteas, le attività proposte permettono di stimolare i cinque sensi, favorire l’integrazione relazionale e sociale, aumentare l’autostima e contrastare situazioni di isolamento e depressione che possono interessare le persone residenti nelle strutture.

“Ho pensato ad un gesto semplice ma universale e potente: gettare il seme nella terra”, racconta un ospite di una RSA coinvolta nel progetto. “Ho scoperto che mi fa bene e mi dà forza sentire il sole e il vento sulla pelle, toccare la terra e stringerla fra le mani”.

Il progetto punta inoltre a valorizzare la centralità della persona anziana, recuperando esperienze e memorie legate alla natura e al lavoro della terra. “Fare tesoro della saggezza maturata in una vita” viene indicato come uno degli elementi centrali dell’iniziativa, insieme alla possibilità di restituire agli ospiti un ruolo attivo e partecipato.

L’iniziativa rientra nel progetto “Bellezza e Creatività: cura del corpo e della mente per anziani e disabili”, sostenuto da Fondazione Comunitaria Lecchese.