Anteas Lecco rinnova le cariche sociali: Bevacqua confermato presidente

Assemblea dei soci sabato 14 febbraio all’Officina Badoni di Lecco

Focus su bellezza, cura e giovani nei progetti futuri dell’organizzazione

LECCO – Bellezza, cura coinvolgimento dei Giovani: questi sono stati i temi al centro degli interventi dei volontari durante l’assemblea dei soci di Anteas Lecco ODV per il rinnovo delle cariche sociali che si è tenuta ieri, sabato 14 febbraio, all’Officina Badoni di Lecco.

Nel corso della mattinata il presidente uscente Antonino Bevacqua ha richiamato i valori fondanti del volontariato, ripercorrendo i principali progetti realizzati nel quadriennio appena concluso. Dalle testimonianze è emerso il significato del fare volontariato come dono gratuito del proprio tempo a beneficio della collettività, con particolare attenzione alle persone anziane e con disabilità.

All’assemblea hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, insieme all’assessore ai Servizi sociali Emanuele Manzoni. Nel suo intervento, il sindaco ha sottolineato il ruolo e l’importanza di Anteas e del volontariato nel panorama lecchese, evidenziando la necessità di mantenere una collaborazione costante con la Pubblica Amministrazione e di creare reti sul territorio. Proprio lo sviluppo di reti tra i soggetti impegnati nel sostegno alle persone svantaggiate è stato indicato tra gli obiettivi perseguiti dall’associazione negli ultimi anni e che continueranno a caratterizzare i progetti futuri.

Tra i presenti anche il prevosto di Lecco don Bortolo Uberti, il presidente dell’impresa sociale “Il Girasole” Virginio Brivio e il presidente di Auser Lecco Claudio Dossi. A chiudere i lavori è stata la presidente di Anteas Lombardia, Gloria Bortolotto, che ha ringraziato Anteas Lecco per l’attività svolta nel territorio e all’interno della rete nazionale.

Al termine degli interventi l’assemblea ha eletto la nuova squadra che guiderà l’associazione nel quadriennio 2026-2030. È stato nominato presidente Antonino Bevacqua, già presidente uscente, affiancato dal Consiglio direttivo composto da Alberto Agudio, Giorgio Airoldi, Valeria Cattaneo, Roberto Chiesa, Claudio Cogliati, Marco Dolcini, Elio Forestieri e Gianluigi Todeschini.