Anteas Lecco: un 2024 di crescita, innovazione e solidarietà

Oltre 1.300 beneficiari nel 2024

Anteas Lecco al fianco degli anziani e delle persone fragili

LECCO – Anteas Lecco Odv ha continuato il suo percorso di crescita e nel 2024, ha registrato un “significativo” aumento dei servizi, il consolidamento e l’ampliamento delle attività esistenti, oltre alla progettazione di nuove iniziative dedicate all’invecchiamento attivo. L’attività di volontariato di Anteas si configura come una partecipazione concreta alla vita sociale, diventando un esempio di sussidiarietà finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane e fragili.

Anteas Lecco ODV, socia dell’impresa sociale Il Girasole con cui co-progetta il welfare nell’Ambito distrettuale di Lecco, ha sviluppato numerose collaborazioni con il territorio, coinvolgendo Comuni, RSA, centri diurni, comunità protette, centri di aggregazione ed enti del terzo settore.

I servizi di trasporto sociale e accompagnamento si sono intensificati in risposta al crescente numero di richieste e alla varietà degli interventi necessari, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di anziani e persone fragili con ridotta autonomia. Questo servizio rappresenta un aiuto concreto per i cittadini che necessitano di supporto per raggiungere i luoghi di cura (ospedali, cliniche, centri di riabilitazione, medici), i luoghi di socialità (centri di aggregazione, centri diurni, parenti e amici), e per accompagnare i minori (scuole, centri di formazione professionale).

Nel 2024, Anteas Lecco ha effettuato 12 mila servizi di accompagnamento, registrando un aumento del 6% rispetto all’anno precedente, per un totale di 171 mila chilometri percorsi a beneficio di 500 persone, tra anziani, disabili e minori.

Il servizio Telefono Amico è stato ampliato e potenziato, offrendo supporto telefonico a 110 anziani soli, che vengono contattati con cadenza periodica. Complessivamente, l’attività di Telefonia Sociale (comprendente sia il telefono di servizio che Telefono Amico) ha registrato nel 2024 un totale di 5.200 telefonate.

“Accanto ai servizi ‘storici’ di accompagnamento e supporto sociale, Anteas ha ampliato e arricchito l’offerta di attività culturali, di animazione e formazione, promuovendo un invecchiamento attivo e partecipato. Le iniziative hanno suscitato grande entusiasmo, con un significativo aumento delle richieste” commenta Nino Bevacqua, presidente di Anteas Lecco.

Nel 2024, Anteas Lecco ha promosso una serie di iniziative dedicate agli anziani per favorire un invecchiamento attivo, mirato a preservare il benessere fisico delle persone. Tra queste, sono stati organizzati corsi di Ginnastica Dolce in 4 quartieri di Lecco, con un totale di 80 lezioni, e incontri su Prevenzione e Salute, progettati per guidare gli anziani verso stili di vita sani, migliorando il loro benessere e prevenendo il declino fisico e mentale.

Inoltre, è stato avviato un nuovo progetto in collaborazione con Ats Brianza: i Gruppi di Cammino, che offrono l’opportunità a chiunque lo desideri di incontrarsi liberamente per condividere l’esperienza del movimento e camminare insieme. Complessivamente, 200 anziani hanno beneficiato delle iniziative dedicate al Benessere e alla Salute.

Anteas Lecco ha dedicato particolare attenzione ai percorsi formativi e alle attività di supporto per aiutare gli anziani ad acquisire competenze digitali, favorendo così una piena integrazione con i servizi della pubblica amministrazione. Sono stati organizzati incontri di Alfabetizzazione Digitale presso la Casa della Carità di Lecco e il Centro Sociale Culturale Barycentro a Costamasnaga, oltre a offrire un servizio di assistenza digitale individuale, su prenotazione, presso la sede di Anteas Lecco.

Inoltre, sono stati organizzati diversi incontri di approfondimento sul tema “Comunicazione e Informazione: oggi e domani“, coordinati da Gerolamo Fazzini, giornalista e saggista. L’obiettivo è stato quello di esplorare gli strumenti contemporanei più utilizzati nel campo della comunicazione, analizzare i cambiamenti in atto, gli scenari futuri e fornire un corretto approccio per esercitare pienamente il diritto-dovere all’informazione.

Infine, Anteas Lecco ha organizzato, in collaborazione con Caritas Ambrosiana, Fondazione Comunitaria Lecchese, MEIC Lecco, Coordinamento Handicap Lecco, CISL Monza Brianza Lecco e UNEBA Lecco, un ciclo di incontri intitolato “Le Fragilità chiamano: Lecco risponde“, presso la Casa della Carità di Lecco. Complessivamente, 150 persone hanno beneficiato dei percorsi formativi offerti.

Le iniziative culturali legate ai corsi di Arte e Letteratura hanno registrato una grande partecipazione, grazie alla collaborazione con i Comuni di Lecco e Oggiono, Spazio “Il Giglio”, A.V.P.L. e FNP Cisl.

Anteas Lecco ha organizzato 4 corsi formativi sul tema dell’arte a Lecco e Oggiono, per un totale di 20 lezioni tenute dal professor Paolo Parente (pittore, scrittore e direttore artistico). Si è trattato di incontri multimediali in cui, oltre alle arti visive, sono state esplorate la musica e la letteratura. Per ogni incontro è stata fornita una dispensa didattica in formato digitale. Non sono mancate le uscite culturali con itinerari artistici alla scoperta di importanti luoghi d’arte del territorio, tra cui il Santuario di San Martino a Valmadrera, Le Meraviglie di Oggiono e la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano. Le iniziative culturali hanno coinvolto complessivamente 300 anziani.

Per promuovere la socialità, favorire la ripresa delle relazioni e contrastare l’isolamento, sono stati avviati ulteriori progetti:

OGGI TI RACCONTO: pomeriggi in compagnia dell’attrice Ancilla Oggioni, che ha dato voce a pagine di letteratura e narrativa

TURISMO SOCIALE con l’organizzazione di una gita a Portovenere

ANIMAZIONE PRESSO CENTRI DI AGGREGAZIONE ED RSA: in particolare presso Casa Albergo “Leoni” a Sartirana, struttura a gestione comunale che ospita anziani ancora autosufficienti, a cura di Anteas Merate; CANTIAMO E GIOCHIAMO INSIEME presso il Circolo Figini a Maggianico nell’ambito delle iniziative Estate insieme Over 60 organizzate da Il Giglio – Comune di Lecco

Apertura di uno SPAZIO DI SOCIALITÀ RIVOLTO AGLI ANZIANI tutti i mercoledì pomeriggio, per stare insieme, ascoltarsi, imparare e condividere nuove esperienze presso la CASA DELLA CARITA’ di Lecco, con Caritas Ambrosiana e Comunità Pastorale Madonna del Rosario

Hanno beneficiato delle iniziative di socialità di Anteas Lecco 120 anziani.

In sintesi, nel 2024 Anteas Lecco ODV ha erogato un totale di 22 mila ore di volontariato, grazie all’impegno di 50 volontari, a beneficio di oltre 1.500 persone, con un focus particolare su anziani e soggetti fragili.

Le nuove attività progettuali hanno gettato le basi per essere strutturate in modo continuativo nel tempo, diventando così parte integrante delle future iniziative di Anteas Lecco.