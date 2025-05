Antichi sentieri e arte della pietra a secco, giovani al lavoro con il CAI

Questa mattina i ragazzi al lavoro lungo la Strada mandria di Lecco

Tanti appuntamenti anche nel fine settimana

LECCO – Al via la tre giorni dedicata agli antichi sentieri e all’arte della pietra a secco. Il primo evento ha visto protagonisti i ragazzi di un classe del Corso per Operatori Edili della Fondazione Clerici di Lecco.

Questa mattina i ragazzi si sono messi al lavoro di buon’ora cimentandosi nel restauro e nella ricostruzione dei muri a secco crollati da tempo, lungo l’antica “Strada mandria” di Lecco (mulattiera Cereda Montalbano).

Presente anche la Presidente del Cai Lecco Paola Frigerio che non ha voluto mancare, per ringraziare di persona i ragazzi, gli insegnanti e gli istruttori presenti. In particolare ringraziamo l’insegnante Silvio Valsecchi della Fondazione Clerici e Valter Rosa, esperto dell’Associazione muratori e amici di Cà Marti di Carenno.

Un altro tassello di un progetto voluto dal Cai Lecco e partito nel 2022: riportare alla luce un gioiello di architettura rurale per troppo tempo dimenticato: in questi quattro anni più di 200 i volontari coinvolti.

Domani mattina presso Officina Badoni in programma un interessante convegno che unirà i paesaggi terrazzati d’Italia e del mondo in un viaggio tra antropologia e comunità. (il programma completo sulle pagine social del Cai Lecco e su www.cai.lecco.it).

Nel pomeriggio è previsto il trasferimento a Carenno dove i partecipanti faranno visita al Museo di Cà Martì e al cantiere scuola in Località Fracetta. Un bel gioco di squadra tra enti e associazioni impegnate nella riscoperta e nella salvaguardia del nostro territorio.

Domenica invece in programma un’altra giornata sulla mulattiera, un’attività a numero chiuso per lavorare fianco a fianco di esperti del restauro di muri a secco. (posti esauriti)