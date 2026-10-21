Antincendio Monte Medale: programmata l’attività 2026/27, Fusi resta alla guida della squadra

Cinque domeniche di pulizia lungo il vallo paramassi per essere pronti in caso di emergenza

“Da quest’anno lavoreremo solo con risorse della nostra Comunità montana, vedremo dove riusciremo ad arrivare”

LECCO – Si è svolta nella serata di martedì scorso la riunione della Squadra Antincendio Boschivo del Gruppo Alpini Monte Medale di Lecco, che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. L’incontro è stato utile per programmare le cinque uscite domenicali utili per tenere pulito il vallo paramassi, importante azione di prevenzione in caso di incendi.

Alla riunione ha partecipato anche l’Assessore alla Protezione Civile del comune di Lecco, Alessandra Rota, che ha garantito sostegno al gruppo (compatibilmente con le risorse delle casse comunali) poiché l’attività che viene condotta è fondamentale in caso di emergenza. Anche il consigliere regionale di Lecco Giacomo Zamperini, che non ha potuto essere presente, ha portato i suoi saluti.

“Abbiamo fissato le date per le cinque uscite domenicali (13 dicembre; 17 gennaio; 7 febbraio; 21 febbraio e 14 marzo) a cui si affiancherà l’attività del gruppo pensionati che svolgerà alcuni lavori anche durante la settimana – ha detto il caposquadra Mario Fusi -. Il attualmente conta 34 volontari, rispetto allo scorso anno c’è un dimissionario ma, a breve, ci sarà un nuovo ingresso. Sono contento perché alla riunione erano presenti 27 volontari e questo dimostra attaccamento al gruppo”.

Come al solito i lavori si concentreranno sul vallo paramassi: “Da via Montebello (Rancio) fino a via Paolo VI (Laorca) porteremo avanti la nostra consueta opera di pulizia e manutenzione in modo da riuscire a intervenire più efficacemente in caso di incendio – ha continuato Fusi -. Se avremo tempo e risorse l’idea è ripulire anche un nuovo tratto di pista tagliafuoco che potrebbe essere particolarmente strategico per fermare le fiamme. Detto questo, da quest’anno lavoreremo unicamente con risorse messe a disposizione dalla nostra Comunità montana e con quelle vedremo dove riusciremo ad arrivare, al comune abbiamo chiesto un aiuto nel limite del possibile”.

Mario Fusi resta caposquadra anche per quest’anno: “E’ ormai da qualche anno che ho reso nota la mia disponibilità a cedere il posto a qualche volontario, magari più giovane di me. Nessuno si è fatto ancora avanti, ma l’invito resta valido. Un avvicendamento sarebbe importante importante anche per riuscire a dare continuità al gruppo, io continuerei comunque a dare una mano ma da semplice volontario”.