Antinfluenzale, cresce l’adesione al vaccino. Da oggi campagna aperta a tutti

In Lombardia, rispetto allo scorso anno, somministrate già 82 mila dosi in più

Da oggi potrà vaccinarsi tutta la popolazione: “Importante forma di prevenzione”

LECCO – Continua la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2024/2025 che da oggi, 4 novembre, sarà disponibile gratuitamente per tutti.

Attiva dal 1° ottobre per le categorie a rischio – donne in gravidanza, bambini e ragazzi tra i 6 mesi e i 17 anni, over 60 e lavoratori per i quali il vaccino è raccomandato – a livello regionale ha già registrato un tasso di adesione superiore rispetto allo scorso anno. Al 21 ottobre 2023 erano state somministrate a livello regionale 362.138 dosi di vaccino mentre il 21 ottobre 2024 se ne contano 444.386, con un incremento dunque di 82.248.

Da oggi, 4 novembre, la vaccinazione sarà estesa gratuitamente a tutta la popolazione. “Vaccinarsi, anche se non si rientra nelle categorie a rischio, costituisce una forma di prevenzione del virus in un’ottica di protezione personale e dell’intera comunità” l’appello di Regione Lombardia.

Per vaccinarsi i cittadini potranno rivolgersi al proprio medico o in alternativa alle farmacie e centri vaccinali delle ASST di riferimento. La prenotazione si può effettuare tramite la piattaforma Prenota Salute Online di Regione Lombardia. Ulteriori informazioni e supporto alle prenotazioni al numero verde regionale 800 894 545, attivo da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 19:00.