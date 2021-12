Antivigilia, le luci illuminano i monti. ‘Accese’ la via Cassin, il Moregallo e il Corno Rat

LECCO – Non è Antivigilia di Natale senza le tradizionali fiaccolate sui monti lecchesi. E se quest’anno, causa Covid, si è dovuto rinunciare ad alcuni appuntamenti storici (tra cui quello al San Martino), le luci sono tornate a brillare su alcuni monti. Poco prima delle 19 si è illuminata la storica via Cassin in Medale e, a pochi minuti di distanza, dall’altro lato del lago, hanno fatto capolino le luci allestite lungo la Cresta Osa del Moregallo e la ferrata al Corno Rat, fresca di riapertura. Un appuntamento oramai fisso ma che non smette di regalare emozioni nella serata che precede la Vigila di Natale e le feste.