Il Pastry Chef lecchese Antonio Dell’Oro parteciperà al Global Pastry Chef Challenge nel 2020

A novembre aveva vinto l’oro ai campionati mondiali di cucina in Lussemburgo con la Nazionale Italiana Cuochi

PESCATE – C’è un nome lecchese, anzi, pescatese, nella squadra della Nazionale Italiana Cuochi che lo scorso novembre ha vinto l’oro alla “Culinary World Cup” in Lussemburgo. E’ quello di Antonio Dell’Oro, 33 anni, Pastry Chef e consulente. Dopo l’esperienza ‘mondiale’, il giovane pasticcere ha partecipato con successo anche alle selezioni per il Global Pastry Chef Challenge la cui finale è prevista nel 2020 a San Pietroburgo. Qui rappresenterà l’Europa Sud.

La Culinary World Cup

Antonio, nato e cresciuto con la passione per i dolci e la pasticceria, è entrato a fare parte della Nazionale Italiana Cuochi nel maggio del 2018: “Una grande emozione e al contempo una bella sfida per me” ha raccontato il lecchese, che lo scorso novembre, dal 24 al 28, ha partecipato ai campionati mondiali di cucina con il team azzurro. Una competizione quadriennale, vetrina delle tecniche culinarie più all’avanguardia, in cui l’Italia ha dovuto confrontarsi con altri 30 team. Alla fine, la squadra, guidata da Gaetano Raguni, è tornata con al collo una bellissima medaglia d’oro, nella Cucina Fredda. “La competizione – come spiegato da Dell’Oro – prevedeva la realizzazione di un buffet salato e dolce, io mi sono occupato ovviamente della parte dolce, realizzando quattro praline ispirate al tema dell’arte e della pittura e un pezzo artistico fatto completamente di cioccolato”. Una prova che è piaciuta molto ai giudici, che hanno così decretato l’Italia vincitrice.

La sfida del 2020

Le sfide per Antonio non finiscono qui. Il giovane chef, che alle sue strepitose creazioni dolci affianca il lavoro di consulente per diversi enti in tutta Italia e all’estero, rappresenterà l’Europa Sud al Global Pastry Chef Challenge, che vedrà in gara i pastry chef migliori del mondo. “Ho partecipato alle selezioni che si sono svolte durante i Campionati della Cucina Italiana a Rimini, vincendole insieme alla mia assistente Giorgia Bonacina, valmadrerese – ha detto Dell’Oro – alla competizione rappresenterò l’area dell’Europa Sud. Sarà dura, ma sono determinato!”. Antonio gareggerà appunto nella sezione Pastry, mirando al titolo di migliore Pastry Chef del Mondo.