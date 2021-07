Antonio Rossi ricoverato per un malore, ora sta bene

L’ex campione olimpico, ora sottosegretario in Regione ha accusato un malore domenica in Veneto

Antonio Rossi ora è ricoverato al Sant’Anna di Como ed è assistito dal suo cardiologo di fiducia

LECCO – Ha accusato un malore domenica mentre si trovava in Veneto ed è stato subito trasferito all’ospedale a Conegliano Veneto per un problema cardiaco. Si trova ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como, curato dal suo cardiologo di fiducia, Antonio Rossi, ex campione olimpico, attuale sottosegretario in Regione e membro della Giunta con la delega allo Sport, ai Grandi eventi e all’Olimpiade del 2026.

Volto noto e amato dai lecchesi, Rossi, 52 anni, che alle ultime elezioni comunali si era candidato con la lista di Peppino Ciresa entrando in consiglio comunale come esponente della minoranza, dovrebbe venire dimesso già nella giornata di giovedì. In questi giorni di ricovero, si è sentito costantemente al telefono con i colleghi del Pirellone Antonello Formenti e Mauro Piazza per l’aggiornamento sulle sue condizioni cliniche, che sembrano appunto buone.