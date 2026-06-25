Aperte le iscrizioni al Piedibus per il prossimo anno scolastico

L’iscrizione è gratuita

Nuova fermata sulla linea ‘Malnago’ e tre linee sperimentali per il Collegio Volta

LECCO – Aperte le iscrizioni al servizio Piedibus 2026/2027 del Comune di Lecco per i bambini frequentanti le scuole primarie della città e per gli accompagnatori. Per iscriversi o rinnovare la propria iscrizione occorre accedere alla piattaforma online disponibile a partire da questo collegamento oppure recarsi di persona presso gli ufficio di via Fratelli Cairoli 67, aperti il martedì dalle 9 alle 13.30.

Previste per il prossimo anno scolastico diverse novità, tra cui nuove fermate lungo la linea “Malnago” e 3 nuove linee sperimentali per il Collegio Volta. Maggiori dettagli sulle linee e la mappa interattiva sono disponibili sul sito di Legambiente Lecco, che gestisce il servizio per conto del Comune di Lecco, a questo collegamento.

Il Piedibus funziona sempre, anche quando piove e nevica, e l’iscrizione è gratuita, ma per ogni linea servono 8/10 accompagnatori volontari, come garanzia che ogni giorno i bambini siano seguiti da almeno 2/3 adulti.

Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Simone Brigatti: “La nuova Amministrazione, in continuità con la precedente, crede nel progetto e negli obiettivi che persegue sui fronti dell’ambiente e della mobilità, della salute, dell’educazione stradale, dell’autonomia dei bambini e della socialità. Intendiamo pertanto continuare a incentivare e potenziare il servizio Piedibus della città di Lecco”.

Per maggiori informazioni o per prendere appuntamento con la segreteria, è necessario scrivere a piedibus.lecco@gmail.com oppure chiamare lo 0341 365798 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13.30. Allegata la locandina.