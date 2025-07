Aperte le iscrizioni al servizio mensa, da settembre buoni digitali

“Innovazione, sostenibilità e semplificazione per le famiglie”

LECCO – Hanno aperto oggi, lunedì 7 luglio, le iscrizioni al servizio mensa per il prossimo anno scolastico, che sarà caratterizzato da buoni pasto digitali. Un cambiamento importante che punta a semplificare le procedure, ridurre l’uso della carta e rispondere alle esigenze di innovazione che arrivano da scuola e famiglie.

Con il nuovo sistema, infatti, attraverso l’app ComunicApp i genitori potranno ricaricare il credito online, le presenze in mensa saranno inserite automaticamente, mentre le assenze (oppure la necessità di avere un pasto in bianco) dovranno essere comunicate dal genitore entro le ore 9 del giorno stesso attraverso la medesima app, il portale Genitori (accessibile con SPID o CIE) oppure telefonando al numero comunicato dopo l’iscrizione.

La registrazione al servizio per l’anno scolastico 2025/2026 è obbligatoria per tutti gli alunni che usufruiranno del servizio. È possibile iscriversi tramite il portale genitori oppure consegnando il modulo cartaceo disponibile a questo collegamento allo sportello di via XI Febbraio. La modulistica e le istruzioni per la richiesta di diete speciali o di esclusione di alimenti per motivi di salute sono disponibili presso l’ufficio vendita buoni pasto e sul portale Dussmann. Maggiori informazioni a questo collegamento.

Così l’assessore a Educazione e sport del Comune di Lecco ed Emanuele Torri:”Nella maggior parte dei Comuni italiani i buoni mensa digitali sono realtà da anni. Abbiamo deciso di fare questo passo per alcune ragioni fondamentali: la semplificazione delle procedure e del carico richiesto alle famiglie, la privacy riservata ai nuclei in difficoltà economica e in carico ai servizi, il risparmio di tempo nelle attività scolastiche – sia in classe per il ritiro dei buoni, sia nei compiti di comunicazione affidati al personale ausiliario – e l’evidente riduzione del consumo di carta. Resterà attivo lo sportello fisico di via XI Febbraio, che sarà rafforzato dal supporto garantito anche dagli sportelli di facilitazione digitale, per accompagnare tutte le famiglie in questo passaggio. Il cambiamento è stato il frutto di un percorso condiviso con le componenti genitori degli istituti comprensivi, le dirigenze scolastiche e lo staff educativo, che già negli scorsi mesi avevano sollecitato questa trasformazione su cui stavamo lavorando da tempo”.

I buoni cartacei ancora validi (acquistati entro il 30/06/2025) verranno convertiti automaticamente in credito digitale e per accompagnare i cittadini in questo passaggio, resterà attivo lo sportello fisico in via XI Febbraio e saranno disponibili anche gli sportelli di facilitazione digitale in municipio e nei rioni.