Aperti per un giorno, i negozianti temono nuove ‘zone’ e chiusure

Lunedì in zona ‘arancione’, riaprono i negozi ma solo per una giornata. Da domani si torna in zona ‘rossa’

Il bilancio di un Natale sotto tono e le incertezze per le nuove chiusure

LECCO – Aperti per un giorno: i commercianti anche a Lecco non hanno perso la finestra, seppur decisamente ristretta, di zona arancione dopo il Capodanno per poter rialzare la serranda.

Poche le attività rimaste chiuse, la maggior parte dei negozi ha deciso di aprire per questa giornata e anche i clienti ne hanno approfittato per acquisiti e soprattutto per i cambi dei regali di Natale.

Un Natale ‘con il freno a mano tirato’ raccontano gli esercenti, per le chiusure e per i limiti di spostamento tra Comuni, anche in zona arancione, che stringono il giro di clientela ai soli residenti nel capoluogo. E’ stato così anche in questa giornata mentre da domani e per l’Epifania i negozi dovranno nuovamente chiudere.

L’annuncio di nuove possibili limitazioni dopo l’Epifania, soprattutto nei fine settimana, non fa dormire sonni tranquilli ai commercianti e così i Saldi, al via dal 7 gennaio, rischiano di non avere l’effetto sperato. Nel video (in alto) abbiamo raccolto voci e preoccupazioni degli esercenti del centro storico.