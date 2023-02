Aperto il nuovo ecosportello unico di Silea in via Fratelli Bandiera a Castello

Un centro unico di front office per tutto ciò che riguarda la raccolta dei rifiuti e la gestione Tari

“Grazie anche all’utilizzo di sistemi innovativi possiamo fornire un servizio a tutto tondo ai cittadini”

LECCO – Silea apre il nuovo ecosportello unico in via Fratelli Bandiera 2 nel rione di Castello a Lecco. Uno spazio dove i cittadini lecchesi potranno presentare tutte le pratiche legate alla raccolta differenziata dei rifiuti, dalla gestione della Tari alla consegna di sacchi e bidoni.

“Si tratta di una prima concretizzazione dell’accordo dell’affidamento in house del servizio riscossione tributi a Silea – ha spiegato l’assessore Roberto Pietrobelli -. Un centro unico di front office a servizio dei cittadini, che si aggiunge a quello presente in comune, che grazie all’utilizzo di sistemi innovativi può dare un servizio a tutto tondo agli utenti. Qui i cittadini troveranno tutti i servizi e le risposte senza andare in altri spazi come avveniva fino ad oggi. Il cittadino ora ha due possibilità: andare in comune o venire nel punto di via Fratelli Bandiera”.

“Questo è il primo caso nella nostra provincia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti: Silea si occupa sia delle raccolte, sia degli smaltimenti, sia delle attività amministrative – ha detto il direttore generale di Silea Pietro Antonio D’Alema -. Questo significa fare sinergia verso i cittadini che possono rivolgersi per ogni aspetto a un unico soggetto. Nella sostanza rimane sempre un tributo e Silea lavora per conto del comune nel ruolo di braccio operativo negli aspetti che riguardano il rapporto con gli utenti e la gestione delle pratiche. Lecco è il primo comune, l’obiettivo è quello di acquisirne in numero sempre crescente proprio per proporci ancor meglio come gestore integrato dell’intero ciclo“.

“Un’innovazione importante in ottica futura per tutta la provincia – ha concluso l’assessore Pietrobelli -. Il comune di Lecco è fiero di aver iniziato questo percorso anche in previsione futura per gli altri comuni della provincia”.

Il comune ha affidato il servizio a Silea che, a sua volta, si avvale della collaborazione di San Marco, uno dei principali operatori a livello nazionale nella gestione della riscossione dei tributi, che si occuperà dell’attività di front office, del back office e della gestione degli incassi, quest’ultima attività comprende anche il recupero delle bollette non pagate e del rapporto dell’evasione.

“La progettazione di questo ufficio va nell’ottica del contribuente e del cittadino: un unico front office per comunicare qualsiasi tipologia di informazione riguardante la gestione dei rifiuti: dalla tipologia di raccolta, al ritiro di sacchi e secchielli, alla posizione tributaria – ha detto il direttore tecnico di San Marco Vincenzo Mulè -. Un aspetto innovativo è che le pratiche Tari e tutta la parte di gestione burocratica dei rifiuti sono completamente digitalizzate. E’ la prima volta che non ci sarà un archivio cartaceo, tutto sarà firmato digitalmente, con la possibilità di consegnare una stampa cartacea per i cittadini meno digitalizzati”.

Accanto a questo nuovo sportello fisico, c’è lo sportello del contribuente virtuale che consente di interagire direttamente da casa per avere informazioni sulla raccolta rifiuti e sulla parte tributaria. A questi strumenti si affiancano anche i distributori automatici dei sacchetti: “La tecnologia applicata a questi servizi ci consente di semplificare la vita alle persone – ha concluso D’Alema -. A breve dovremmo riuscire anche a organizzare un sistema di appuntamento per l’accesso alla sportello unico di via Fratelli Bandiera. Al centro c’è sempre il cittadino e l’intento è fornire più strumenti possibile a seconda delle varie esigenze”.

L’ecosportello di via Fratelli Bandiera, 2 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 12.

Lo sportello presso la sede municipale di piazza Diaz, 1 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30.

Per qualsiasi informazione in merito ai servizi Tari, è disponibile il nuovo numero verde 800.776.423. Non è più attivo l’ex ecosportello di Corso Promessi Sposi/via Marco d’Oggiono.