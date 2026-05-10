Appello ai candidati sindaci da parte della Tavola lecchese per la pace

Ai cinque candidati sindaco verrà chiesto di sottoscrivere impegni precisi per la prossima amministrazione nell’ottica della pace e del disarmo

L’appello verrà letto sabato prossimo, 16 maggio, a conclusione di Passi di Pace, la marcia di 10 km da Olginate a Lecco

LECCO – Un appello formale ai cinque candidati alla carica di Sindaco di Lecco: a lanciarlo sono i referenti della Tavola Lecchese per la Pace e delle oltre 60 associazioni aderenti alla dodicesima edizione di “Passi di Pace”, la marcia di 10 km che sabato 16 maggio unirà Olginate a Lecco.

“L’iniziativa, che si inserisce nel quadro del Giro d’Italia per la Pace, non vuole essere solo un momento di testimonianza civile, ma un’occasione per riportare al centro del dibattito elettorale le politiche di Pace, la solidarietà internazionale, la cooperazione tra i popoli, i diritti e l’inclusione” spiegano i referenti, precisando che il documento verrà letto pubblicamente all’arrivo in Piazza Garibaldi.

A Filippo Boscagli, Giovanni Colombo, Mauro Fumagalli, Mauro Gattinoni e Francesca Losi verrà chiesto di sottoscrivere impegni precisi per la prossima amministrazione nell’ottica della pace e del disarmo, della cooperazione internazionale, dell’accoglienza e dei diritti e della cultura della nonviolenza.

In particolar modo verrà chiesto di promuovere Lecco come “Città per la Pace”, sostenendo iniziative di sensibilizzazione al disarmo e alla risoluzione nonviolenta dei conflitti, di rafforzare il sostegno ai progetti di cooperazione decentrata, di integrare nei programmi dei candidati politiche strutturali per l’accoglienza e l’integrazione, rendendo Lecco una città realmente aperta e inclusiva nonché di promuovere percorsi educativi nelle scuole e spazi di dialogo interculturale permanenti.

“La nostra marcia è un atto di testimonianza “, spiegano gli organizzatori. “In un momento storico segnato da conflitti globali, chiediamo a chi guiderà la città nei prossimi cinque anni di non limitarsi alla gestione ordinaria, ma di assumersi la responsabilità politica di promuovere attivamente una Cultura di Pace e Cooperazione”.

Non solo. Un’altra importante richiesta, quella che qualifica maggiormente l’iniziativa, sarà esplicitata in piazza Garibaldi all’arrivo della marcia. “L’auspicio è quello di vedere la partecipazione dei candidati alla Marcia come segno tangibile di adesione ai valori della Pace, della Solidarietà e della Cooperazione che con l’iniziativa si intendono affermare”.

La Marcia partirà sabato 16 maggio da Olginate per concludersi nel cuore di Lecco, dove i rappresentanti delle associazioni renderanno pubbliche le loro richieste ai candidati in vista del voto del 24 e 25 maggio.