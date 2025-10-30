Approvati i contributi per il bando “Progetti per la comunità lecchese”

400 mila euro destinati a progetti che promuovono coesione, solidarietà e sviluppo del territorio lecchese

“Un’iniziativa pensata per sostenere lo sviluppo sociale, culturale e ambientale”

LECCO – La graduatoria del Bando “Progetti per la comunità lecchese”, lo strumento che dal 2025 ha sostituito i cosiddetti “Emblematici provinciali” promossi congiuntamente con Fondazione Cariplo, è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Fondazione comunitaria del Lecchese.

Si tratta di un passaggio decisivo per la comunità lecchese, non solo per il valore dei contributi stanziati (400 mila euro), ma anche per l’importante ammontare delle donazioni minime da raccogliere a complemento.

In linea con i tradizionali strumenti della Fondazione comunitaria, anche questo Bando prevede che per ogni progetto sia raccolto un importo in donazioni almeno pari al contributo erogato.

“Il vincolo di raccogliere donazioni rappresenta un criterio consolidato per la Fondazione comunitaria, ma in questo Bando assume un rilievo particolarmente impegnativo, viste le dimensioni dei contributi erogati. La Fondazione esprime pertanto la propria soddisfazione per la significativa adesione degli enti del territorio, che conferma ancora una volta la maturità della nostra comunità locale” spiegano dalla Fondazione comunitaria del Lecchese.

Sul piano valoriale, il Bando nasce per sostenere iniziative capaci di favorire lo sviluppo di comunità coese, solidali e sostenibili, promuovendo il benessere sociale dei cittadini e la qualità dell’ambiente e del territorio.

Si tratta di un’attenzione che si colloca pienamente nel solco dell’impegno storico della Fondazione. “Appartengo, sostengo, curo” rappresenta la triplice declinazione della sua filosofia d’intervento. Anche in questa occasione, la disponibilità a supportare economicamente i progetti nasce dall’ambizione di generare processi di valore a partire dal cuore delle comunità locali, riconoscendone specificità, vocazioni e bisogni.

La Presidente della Fondazione comunitaria, Maria Grazia Nasazzi, commenta così l’esito del Bando: “La vivacità del nostro territorio ha reso possibile il positivo risultato del primo Bando Progetti per la comunità lecchese. Un’iniziativa pensata per sostenere lo sviluppo sociale, culturale e ambientale della nostra provincia. Si tratta di una nuova e stimolante sfida che Fondazione Cariplo affida alle Fondazioni di comunità, riconoscendone il ruolo di incubatori di idee e bisogni del territorio”.

Di seguito i progetti selezionati e finanziati, che dovranno essere realizzati entro 36 mesi: