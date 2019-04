Finalmente transitabile la nuova corsia a Chiuso

‘Riunito’ il rione, l’intervento dovrebbe attenuare i disagi

LECCO – Cambia la viabilità al confine tra Chiuso e Vercurago: intorno alle 14.30 di lunedì è stata aperta al traffico la nuova corsia per i veicoli che viaggiano in direzione Lecco, all’altezza del cantiere per la nuova galleria.

Conseguentemente sono stati divisi i flussi di traffico, dedicando il sovrappasso ai soli veicoli che viaggiano in direzione di Vercurago e alla ciclo-pedonale che presto sarà tracciata e che sarà utile per raggiungere, attraverso il ponte di Rivabella, la ciclabile a lago.

La bretella avrebbe dovuto essere inaugurata con l’avvio degli scavi del tunnel, una volta conclusi gli interventi propedeutici ai lavori, ma, con la Nuova Lecco-Bergamo ancora al palo, si è provveduto ad anticipare gli interventi migliorativi nell’area.

Da tempo lo chiedevano i residenti di Chiuso, costretti a fare il ‘giro’ largo a causa della presenza del cantiere che interrompeva anche il passaggio pedonale tra la chiesa del Beato Serafino e la farmacia. Si è dovuto attendere che la Provincia riprendesse possesso del cantiere al termine di un lungo contenzioso con l’impresa Salini, a cui era stato assegnato l’appalto.

Marciapiede e un’area per i cani

Ora il passaggio pedonale è stato ripristinato e nell’area sita tra le due corsia è stata allestita un’area verde dedicata ai cani. Missy e i suoi padroni sono stati i primi ad inaugurala. Presto il giardinetto sarà abbellito con degli arredi urbani.

A verificare i lavori, lunedì pomeriggio, erano presenti sia l’assessore comunale Corrado Valsecchi che Luca Dossi, portavoce del Comitato dei cittadini di Chiuso. “E’ un passo in avanti – ha commentato Dossi – un passo in avanti per riqualificare il nostro rione. La Provincia ha mantenuto la promessa, noi continueremo a vigilare affinché anche gli altri interventi siano portati a termine”.



Si attende la sostituzione delle barriere poste davanti al cantiere, per migliorarne l’impatto estetico, il livellamento della rotatoria per ridurne la pendenza e altri interventi di valorizzazione del parco pubblico.

Al via i lavori per il sottopasso

Un’altra bella notizia per Chiuso riguarda il sottopasso ferroviario: i lavori, in carico a RFI e finanziati dal Comune di Lecco, dovrebbero partire a fine maggio.