Apre il Villaggio di Natale a Lecco: inaugurazione venerdì 28 novembre alle 11

Una quarantina di casette in piazza Cermenati e in una parte di piazza XX settembre

Clienti e curiosi, lecchesi e turisti, saranno accolti in un ambiente curato e con prodotti selezionati

LECCO – Come annunciato nelle scorse settimane e anche sabato 22 novembre in occasione della accensione delle “Luci su Lecco”, la città si prepara ad ospitare il Villaggio di Natale nelle piazze del centro città. Da oggi, giovedì 27 novembre, fino al 6 gennaio 2026, in piazza Cermenati e in una parte di piazza XX settembre saranno installate le tradizionali casette in legno per accogliere clienti e curiosi, lecchesi e turisti, in un ambiente curato e con prodotti selezionati.

Il Mercatino di Natale – organizzato da Fiva Confcommercio (la Federazione dei commercianti ambulanti e su aree pubbliche) con Apeca (l’Associazione ambulanti della Confcommercio milanese), Promo.Ter Unione e Confcommercio Lecco – verrà ufficialmente inaugurato venerdì 28 novembre alle ore 11 alla presenza del presidente nazionale Fiva Giacomo Errico, del direttore di Confcommercio Lecco, Alberto Riva e dell’assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco, Giovanni Cattaneo.

Il Mercatino ha 40 baite dove i visitatori troveranno una selezione molto ampia di prodotti alimentari natalizi, dolci e salati ma anche vin brulé e cioccolate calde. Nel Villaggio di Natale di Lecco, per i più piccoli, sono previste attività di intrattenimento (spettacoli di magia, giocolieri).