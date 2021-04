Via l’ultimo scoglio alla riqualificazione dell’area della Piccola

L’ex gestore dell’area di sosta ha rinunciato all’usucapione su parte del fabbricato

LECCO – Ad un anno dalla presentazione della richiesta in Tribunale (vedi qui), l’impresa Chiarello Di Frigerio Francesco E C. Sas ha depositato venerdì scorso l’atto di rinuncia alla pretesa usucapione di porzione di immobile dell’ex Piccola Velocità, di cui ne aveva gestito il parcheggio negli ultimi trent’anni. Lo fa sapere il Comune di Lecco in una nota.

Alla società, alla fine del 2020, era subentrata Linee Lecco nella gestione dell’area di sosta. La richiesta di usucapione su una porzione dell’area avrebbe potuto mettere a rischio la riqualificazione dell’ex Piccola, sulla quale si sono concentrati i progetti della nuova amministrazione comunale.

L’area era stata acquistata dal Comune di Lecco il 20 dicembre 2019, a fronte dell’accordo quadro sottoscritto nel 2018 tra il municipio e FS S.p.a., RFI S.p.a. e Mercitalia Logistics S.p.a che ne detenevano la proprietà. Un accodo storico portato a segno dall’ex sindaco Virginio Brivio e che ha aperto nuove prospettive per quell’angolo di città, a due passi dal Politecnico.