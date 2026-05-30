Arpa Lombardia: caldo oltre i 30 gradi fino al 1° giugno, poi brusco calo termico

L’indice Humidex ha già raggiunto il livello di disagio moderato, il terzo su una scala composta da cinque gradi

Dal 1° giugno al 15 settembre torna il bollettino Humidex per monitorare il disagio da calore in Lombardia

LECCO – Temperature oltre i 30 gradi almeno fino a lunedì 1° giugno, poi un sensibile calo termico accompagnato da piogge e temporali a partire da martedì 2 giugno. È la previsione diffusa dai tecnici di Arpa Lombardia, che annunciano anche il ritorno del bollettino “Humidex – disagio da calore”, consultabile dal 1° giugno al 15 settembre sul sito dell’Agenzia.

Secondo Arpa, l’ondata di caldo in corso ha già portato l’indice Humidex a condizioni di disagio moderato, il terzo livello su una scala composta da cinque gradi. L’indice misura infatti il disagio percepito dall’organismo umano quando alle alte temperature si associano elevati livelli di umidità.

La scala Humidex prevede cinque livelli: dalla normalità, che indica condizioni di pieno benessere, al disagio debole, caratterizzato da possibile affaticamento in caso di esposizione prolungata al sole o attività fisica, fino al disagio moderato, che può comportare spossatezza, crampi da calore e possibili colpi di calore. I livelli successivi, disagio forte e molto forte, indicano condizioni progressivamente più critiche, nelle quali sono sconsigliati gli sforzi fisici e aumenta il rischio di malori legati alle alte temperature.

Il bollettino, elaborato dal Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia, viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle strutture sanitarie impegnate nella prevenzione e nella gestione degli effetti delle ondate di calore ed è disponibile anche per la consultazione pubblica sul sito dell’Agenzia.