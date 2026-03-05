Arpa Lombardia: l’inverno 2025/2026 è il terzo più caldo dal 1991

Dicembre e febbraio mesi caldi, a inizio gennaio le giornate più fredde

LECCO – Secondo i dati di Arpa Lombardia, la stagione invernale appena conclusa – che comprende i mesi di dicembre 2025, gennaio e febbraio 2026 – è risultata per la Lombardia la terza più calda degli ultimi 35 anni. Complessivamente nella norma la quantità di precipitazioni registrate. L’analisi tiene in considerazione i dati di 13 stazioni idro nivo meteorologiche gestite dal Centro Regionale Idrometeo e Clima di Arpa Lombardia distribuite su tutto il territorio lombardo.

Dicembre e febbraio mesi caldi, a inizio gennaio le giornate più fredde

Nel dettaglio delle rilevazioni effettuate dalla rete di monitoraggio di Arpa Lombardia, l’inverno ha registrato una differenza di temperatura media di +2,1 °C rispetto al periodo 1991-2020, terzo valore più elevato alle spalle degli inverni del 2019/2020 (+2,4 °C) e del 2023/2024 (+2,9 °C), quest’ultimo il più caldo dell’ultimo trentennio. I mesi più caldi dell’inverno 2025/2026 sono stati dicembre (+2,9 °C) e febbraio (+3,1 °C), mentre gennaio è risultato complessivamente nella norma (+0,2 °C).

Le giornate più fredde sono state registrate tra il 7 e l’8 gennaio, con le minime più basse raggiunte a Clusone in provincia di Bergamo (-10,5 °C) l’8 gennaio e a Sondrio (-8,7 °C) il 7 gennaio. Le giornate più calde sono state invece registrate nell’ultima settimana di febbraio, con picchi di temperatura massima di +21,3 °C a Castello d’Agogna (PV) e +22,5 °C a Sondrio, entrambi nella giornata del 24 febbraio. Anche Milano ha visto la giornata più fredda l’8 gennaio, quando la stazione di Milano Brera ha registrato -2,4 °C, mentre quella più calda è stata il 20 febbraio con +18 °C.

Febbraio con frequenti precipitazioni, secco il mese di dicembre

I pluviometri di Arpa Lombardia hanno rilevato una quantità complessiva di precipitazioni in linea con la media climatica (-2%). Guardando ai singoli mesi emergono però differenze importanti, confermando un inverno a due velocità: dicembre (-31%) e gennaio (-17%) relativamente secchi, mentre febbraio è risultato relativamente umido (+45%).

Nevicate: pochi episodi a inizio inverno, ritorno della neve a febbraio

Per quanto riguarda la neve, a dicembre gli episodi più significativi si sono registrati il 16, con limite compreso tra 1.200 e 1.600 metri, e tra il 24 e il 25 dicembre, quando gli accumuli hanno interessato Alpi e Prealpi fino a 600-1.200 metri. A gennaio le nevicate più rilevanti sono arrivate tra il 24 e il 25, con fiocchi inizialmente fino a 300 metri e successiva risalita del limite a 900 metri, mentre un nuovo episodio si è verificato il 28 con limite attorno ai 700 metri. In febbraio le nevicate più diffuse sono state quelle del 13 e 14, con limite sui 1.000 metri, mentre il giorno 19 le temperature più basse hanno permesso alla neve di scendere fino ai 200-400 metri del fondovalle valtellinese.

Anche le località olimpiche hanno registrato diverse nevicate nel mese di febbraio. Nel periodo delle gare, tra il 6 e il 22 febbraio, Livigno (1850 metri s.l.m.) ha accumulato circa 35 cm di neve fresca, mentre sulla celebre pista “Stelvio” di Bormio a 2000 metri s.l.m. gli accumuli hanno raggiunto i 30 cm.

I dati in tempo reale della rete di monitoraggio di Arpa Lombardia sono disponibili all’indirizzo: https://iris.arpalombardia.it/

Per scaricare dati storici è disponibile il form richiesta dati: https://www.arpalombardia.it/temi-ambientali/meteo-e-clima/form-richiesta-dati/